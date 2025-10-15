पूजा, घरकाम, स्वयंपाक करणारी बाई टिपिकल असते हे तुला कुणी सांगितलं? रिंकू राजगुरूच्या वक्तव्यावर नेटकऱ्यांचा थेट प्रश्न

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकणारी लोकप्रिय अभिनेत्री रिंकू राजगुरू हिने 'सैराट'चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. तिने 'झिम्मा २', 'कागर' यांसारख्या चित्रपटातून सिनेसृष्टीत स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. आपल्या मेहनतीच्या जोरावर ती आज इथवर पोहोचली आहे. रिंकूबद्दल जाणून घेण्यासाठी अनेक चाहते उत्सुक असतात.नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत रिंकूने केलेलं वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे. तिच्या या वक्तव्याचा काही नेटकऱ्यांनी विरोध केलाय. मी घरकाम करणाऱ्या टिपिकल स्त्रियांसारखी आहे असं वक्तव्य तिने केलं आहे. .रिंकूने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मी टिपिकल बाईसारखी आहे. माझी देवपूजा मी करते, माझा स्वयंपाक मी करते. मला घर स्वच्छ लागतं. कामाच्या व्यग्रतेमुळे रोज सगळी कामं होत नसली तरी, स्वयंपाक मात्र मला स्वतःच्या हाताने करायला आवडतो. एवढं रोज होत नाही. त्याच्यामुळे काही गोष्टींसाठी आपल्याकडे आपल्या ताई येतात कामाला, पण स्वयंपाक नाही मला कोणाच्या हातचा आवडत. नॉनव्हेज सोडून सगळंच येतं. मी भाकरी छान करते, पिठलं छान करते. पुरणपोळ्या थोड्या थोड्या जमतात. तर जेवण मला काय सोप्पं आहे. ते काय अवघड नाहीये एवढ्या.'.रिंकूच्या या वक्तव्यावर काही नेटकऱ्यांनी तिचं कौतुक केलंय. मात्र काही नेटकऱ्यांनी तिच्या या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केलीये. एका नेटकऱ्याने लिहिलं, 'तुम्हाला कुणी सांगितलं घरी देवपूजा करणाऱ्या, जेवण बनवणाऱ्या, घर स्वच्छ ठेवणाऱ्या आणि घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया या टिपिकल स्त्रिया असतात? उलट त्या असतात म्हणून तुम्ही बाहेर जाऊन कामं करू शकता. हे असं बोलण्यापेक्षा तुम्ही त्यांचा आदर केला पाहिजे.' आणखी एकाने लिहिलं, 'देवपूजा, घर स्वच्छ करणाऱ्या बायका टिपिकल नसतात हे आधी लक्षात घ्या.' दुसऱ्या नेटकऱ्याने लिहिलं, 'असं कसं बोलता? आजच्या काळात स्त्रिया घरातल्या आणि बाहेरचं सगळं काम बघतात. सगळं सांभाळणाऱ्या बायका टिपिकल कशा असतील?' .रिंकू शेवटची 'बेटर हाल्फची लव्हस्टोरी' या चित्रपटात दिसली होती. ती लवकरच 'साडे माडे तीन २' या चित्रपटात अशोक सराफ, मकरंद अनासपुरे आणि भरत जाधव यांच्यासोबत झळकणार आहे. . ना बॉम्ब, ना भुईचक्र? तेजश्री प्रधानने स्वतःला दिली 'या' फटाक्याची उपमा; दिवाळीच्या आठवणी सांगत म्हणाली- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.