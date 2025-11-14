Premier

तरीही गिरीजा ओक १०० मतांनी आघाडीवर... प्रिया बापटच्या फोटोवर नेटकऱ्याची खोचक कमेंट; अभिनेत्रीचही चोख प्रत्युत्तर

PRIYA BAPAT SLAMMS TROLLER: प्रियाने शेअर केलेल्या फोटोवर नेटकऱ्याने एक कमेंट करत तिला कमीपणा दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर अभिनेत्रीने
ESAKAL

Payal Naik
Updated on

गेल्या काही दिवसांपासून अभिनेत्री गिरीजा ओक सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चेत आहे. ती सध्या नॅशनल क्रश बनलीये. लल्लनटॉपला दिलेल्या मुलाखतीमधले कहाणी व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्यानंतर ही अभिनेत्री कोण आहे याच्या चर्चा सुरु झाल्या. तिचे फोटो देशभरात व्हायरल झाले. ती मराठीसोबतच बॉलिवूड प्रेक्षकांमध्येही चर्चेत आहे. मात्र अशातच मराठमोळी अभिनेत्री प्रिया बापट हिने तिचे काही फोटो चाहत्यांसोबत शेअर केले होते. मात्र एका नेटकऱ्याने तिला खालीपणा दाखवण्यासाठी खोचक कमेंट केली. त्यावर आता प्रियाने देखील उत्तर दिलं आहे.

Girija Oak
Priya Bapat
Marathi Actress
Entertainment news
marathi entertainment

