'घरोघरी मातीच्या चुली' मालिकेत होणार 'या' अभिनेत्याची एंट्री; प्रोमो पाहिल्यावर प्रेक्षकांनीच सांगितलं नाव

छोट्या पडद्यावर सध्या अनेक मालिका प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहेत. त्यातील मोजक्याच मालिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करण्यात यशस्वी ठरल्यात. टीआरपी यादीत अजूनही स्टार प्रवाहच्या मालिकांचं वर्चस्व आहे. यातील एक लोकप्रिय मालिका म्हणजे 'घरोघरी मातीच्या चुली'. या मालिकेत सध्या नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. जानकी आणि ऋषिकेशच्या आयुष्यात वादळ घेऊन आणखी एक व्यक्ती येतोय. जानकीचा भूतकाळ आता तिच्यासमोर आ वासून उभा राहणार आहे. नुकताच या मालिकेचा नवा प्रोमो प्रदर्शित झालाय आणि या प्रोमोमधील नवीन व्यक्तीला प्रेक्षकांनी ओळखलंय. .'घरोघरी मातीच्या चुली' ही मालिका सध्या टीआरपी यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या मालिकेत जानकी तिच्या कुटुंबाची कशी काळजी घेते हे दाखवण्यात आलं आहे. मालिकेतील सगळीच पात्र प्रेक्षकांच्या आवडीची आहेत. लवकरच ही मालिका १२ वर्षांची लीप घेणार आहे. आणि आता लीपनंतर मालिकेत १२ वर्षांपूर्वीचा काळ दाखवण्यात येणार आहे. जानकीच्या सध्याच्या काळात तिच्या भूतकाळाची सावली पडल्याने आता पूर्वीची कहाणी प्रेक्षकांना दाखवण्यात येणार आहे. जानकी आणि ऋषिकेश कसे भेटले आणि त्यांचं लग्न कसं झालं याबद्दल यात दाखवण्यात येणार आहे. आता या मालिकेचा नवा प्रोमो प्रदर्शित झालाय ज्यात एक मास्क घातलेला व्यक्ती दिसतोय. याचं नाव मकरंद आहे. .कोण आहे हा अभिनेता मालिकेच्या प्रोमोमध्ये जानकी आणि हृषीकेश भांडताना दाखवण्यात आले आहे. मात्र जानकीवर आणखी एक व्यक्ती प्रेम करतोय तो म्हणजे मकरंद. मकरंदला जानकीसोबत लग्न करायचं असतं. मात्र तसं घडत नाही. आता तो तिला त्रास देण्यासाठी परत आलाय. प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आलेल्या अभिनेत्याला प्रेक्षकांनी ओळखलंय. मालिकेत मकरंदची भूमिका अभिनेता कश्यप परुळेकर साकारणार आहे असं म्हटलं जातंय. त्याच्या लूकवरून प्रेक्षकांनी हा अंदाज लावलाय. कश्यप परुळेकर 'मन उधाण वाऱ्याचे' या मालिकेतून घराघरात लोकप्रिय झाला. त्यानंतर त्याची झी मराठीवरील 'नवा गडी नवं राज्य' ही मालिका चांगलीच गाजली. .आता कश्यप नव्या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. मात्र त्याच्या नावावर अजून शिक्कमोर्तब झालेलं नाही. प्रेक्षकांनी हा केवळ अंदाज बांधला आहे.