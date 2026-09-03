'लक्ष्मी निवास' मालिकेत नव्या अभिनेत्रीची एंट्री; जान्हवीच्या आयुष्यात नव्या संकटाची चाहूल; कोण आहे ही?

छोट्या पडद्यावरील मालिकांमध्ये निरनिराळे ट्विस्ट येताना दिसतात. टीआरपीच्या शर्यतीत पुढे राहण्यासाठी मालिकेत अनेक बदल केले जातात. कधी कधी हे बदल प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत नाहीत. असेच काही बदल झी मराठीवरील 'लक्ष्मी निवास' या मालिकेत करण्यात आलेत. महिन्याभरापूर्वीच या मालिकेने सात वर्षांची लीप घेतली होती. तेव्हा काही पात्र नवीन आली तर काही पात्रांचं निधन झालं. मात्र आता या मालिकेत आणखी एका अभिनेत्रीची एंट्री झाली आहे. हे पात्र जयंतच्या जवळचं दाखवण्यात आलंय. कोण आहे ही अभिनेत्री? .'लक्ष्मी निवास' या मालिकेत गेल्या काही दिवसात अनेक ट्विस्ट आले आहेत. जयंत जेलमधून बाहेर आला. सिद्धूला देखील शिक्षा झालेली. तर सिद्धू आपल्या मुलींपासून दुरावल्याने भावना लक्ष्मीसोबत बोलत नाहीये. तर जयंत आणि विश्वा यांनी लग्न केलं असून त्यांना एक मुलगा आहे. तर भावनाला दोन मुली आहेत. अशातच जयंत जेलमधून बाहेर आल्यापासून तो एका वेगळ्याच प्लॅनिंगमध्ये गुंतला आहे. तो जान्हवी विरुद्ध प्लॅनिंग करत आहे. मात्र आता त्याच्यासोबत एक अभिनेत्री दाखवण्यात आलीये. ही अभिनेत्री आहे मृण्मयी गोंधळेकर. मृण्मयी मालिकेत इशिताच्या भूमिकेत दिसणार आहे. .इशिता जयंतची नवीन गर्लफ्रेंड आहे का असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडलाय. कारण ती येताना जयंतसाठी फुलं घेऊन येते. तर लक्ष्मीदेखील त्याच रेस्ट्रॉरंटमध्ये येते. जयंत आणि इशिताबद्दल लक्ष्मीला कळेल का असा प्रश्न प्रोमो शेअर करत विचारण्यात आलाय. मालिकेत आणखी एका अभिनेत्रीची एंट्री झाल्याने आता प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचलीये..यशच्या 'टॉक्सिक'ला धोबीपछाड देणारा 'हनुमान अंश' चित्रपट कसा आहे? काय आहे चित्रपटाची कथा? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.