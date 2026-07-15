'तारिणी' मालिकेत नव्या अभिनेत्रीची एंट्री! कोण आहे तारिणी- केदारची नवीन बॉस? गाजवलीये स्टार प्रवाहची मालिका

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'तारिणी' सध्या प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत आहे. सध्या मालिकेत निरनिराळे ट्विस्ट येत आहेत. त्यामुळे टीआरपीमध्ये मालिकेने टॉप ५ मध्ये स्थान मिळवलंय. त्यात आता मालिकेत नवीन अभिनेत्रीची एंट्री होणार आहे. मालिकेत टीम तारिणीची नवीन बॉस म्हणून एका अभिनेत्रीची एंट्री होणार आहे. या बॉसचं नाव जेजे असून सगळेच त्यांना भेटण्यासाठी उत्सुक आहेत. नुकताच या ऑफिसरच्या एंट्रीचा प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आला होता. आता त्या अभिनेत्रीचा चेहरा समोर आलाय. पाहा कोण आहे ही अभिनेत्री?.मालिकेत तारिणी गुलाबची सखोल चौकशी करत असताना तिचे वरिष्ठ साधू सर यांची बदली होते. आता त्यांच्या जागी नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाल्याची माहिती समोर आली आहे. साधू सरांची बदली झाल्यामुळे गुलाबच्या ड्रग्ज प्रकरणाच्या केसला नवीन वळण मिळणं आहे. सोबतच गुलाबचा भररस्त्यात गोळ्या झाडून खून करण्यात आल्यामुळे, तारिणी तिच्या आईच्या गुन्हेगारापर्यंत कशी पोहोचणार असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडलाय. मात्र गुलाब जाता-जाता तारिणीला एक मोठी हिंट देऊन जातो. तो या सगळ्यामागे तुमच्या जवळचीच व्यक्ती आहे असं सांगतो. त्यामुळे तीच सगळ्यांवर संशय आहे. अशातच आता त्यांची नवी बॉस येणार आहे. .मालिकेत जेजे ची एंट्री झालीये. जेजे म्हणजे जया जगदाळे. ती टीम तारिणीची बॉस असणार आहे. मालिकेत जयाची भूमिका लोकप्रिय अभिनेत्री मानसी कुलकर्णी साकारणार आहे. मालिकेच्या प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आल्यानुसार गुन्हेगारांकडून गुन्हा कबूल करून घेण्याची, न्याय मिळवून देण्याची जयाची पद्धत काहीशी वेगळी आहे. मानसी याच कडक बॉसची भूमिका साकारणार आहे. मानसी 'यापूर्वी स्टार प्रवाहच्या 'थोडं तुझं थोडं माझं' या मालिकेत दिसली होती. आता ती मालिकेत सकारात्मक भूमिकेत दिसतेय की नकारात्मक हे पुढील भागात स्पष्ट होईल. मात्र तिच्या येण्याने मालिकेला नवीन वळण मिळणार आहे हे मात्र नक्की. .संजय दत्तला शिक्षा सुनावताच कोर्टात काय घडलं? उज्वल निकम यांचा सर्वात मोठा खुलासा; म्हणाले- त्याला वाटलेलं तो सुटेल...\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.