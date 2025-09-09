ज्योती चांदेकरांच्या निधनानंतर 'ही' अभिनेत्री साकारणार पुर्णा आजीची भूमिका? 'त्या' गोष्टीमुळे चर्चेला उधाण

स्टार प्रवाहावरील सगळ्यात जास्त लोकप्रिय ठरलेली मालिका 'ठरलं तर मग' च्या प्रेक्षकांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वीच या मालिकेतील पुर्णा आजी म्हणजेच ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं निधन झालं. त्यानंतर प्रेक्षकांना मोठा धक्का बसला होता. मालिकेत आता पुर्णा आजीची जागा कोण घेणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. सोबतच ती जागा कुणाला देऊ नका असंही नेटकऱ्यांनी सांगितलं होतं. आता पुर्णा आजीची जागा घेण्यासाठी स्टार प्रवाहाने योग्य व्यक्ती शोधली असल्याचं सांगितलं जातंय. .कोण आहे ही अभिनेत्री?'ठरलं तर मग' मध्ये ज्योती चांदेकरांनी पुर्णाची भूमिका एका वेगळ्याच उंचीला नेऊन ठेवली होती. पुर्णा आजी अनेकांच्या आवडत्या आहेत. आता त्या भूमिकेसाठी एक योग्य व्यक्ती निवडण्याचं काम स्टार प्रवाहवर होतं. त्यांनी ते पूर्ण केल्याचं दिसतंय. आता 'ठरलं तर मग' मधील पूर्णा आईच्या भूमिकेत अभिनेत्री स्वाती चिटणीस दिसणार असल्याचं बोललं जातंय. याबद्दलच्या जोरदार चर्चा सध्या सोशल मीडियावर सुरू आहेत. स्वाती या यापूर्वी स्टार प्रवाहवरील 'तू ही रे माझा मितवा' या मालिकेत अर्णवच्या आजीच्या भूमिकेत दिसत होत्या. मात्र काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी या मालिकेतून एक्झिट घेतली आहे. .मात्र त्यांनी नव्या मालिकेसाठी ही मालिका सोडल्याची किंवा पुर्णा आजीची भूमिका स्वीकारल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. ही मालिका सोडल्यामुळे आणि त्या पुर्णा आजीच्या चेहऱ्याशी मिळत्याजुळत्या असल्याने त्या मालिकेत येणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. त्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचलीये. याविषयी पहिला प्रोमो किंवा स्टार प्रवाहकडून अधिकृत घोषणा कधी होणार, याची प्रेक्षकांना उत्सुकता आहे. .तर दुसरीकडे 'तू ही रे माझा मितवा' या मालिकेत स्वाती यांची जागा अभिनेत्री वंदना पंडित यांनी घेतली आहे. .आता तू वाचत नाही! प्रियाचा जीव घेण्यासाठी महीपत इस्पितळात पोहोचला; नेटकरी म्हणतात- अरे काय टाइमपास लावलाय... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.