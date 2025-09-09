Premier

ज्योती चांदेकरांच्या निधनानंतर 'ही' अभिनेत्री साकारणार पुर्णा आजीची भूमिका? 'त्या' गोष्टीमुळे चर्चेला उधाण

THARLA TAR MAG NEWS PURNA AAJI: 'ठरलं तर मग' मधील ज्योती चांदेकरांच्या निधनानंतर आता मालिकेला नवीन पुर्णा आजी भेटल्याचं बोललं जातंय
tharla tar mag jyoti chandekar replacement

tharla tar mag jyoti chandekar replacement

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

स्टार प्रवाहावरील सगळ्यात जास्त लोकप्रिय ठरलेली मालिका 'ठरलं तर मग' च्या प्रेक्षकांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वीच या मालिकेतील पुर्णा आजी म्हणजेच ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं निधन झालं. त्यानंतर प्रेक्षकांना मोठा धक्का बसला होता. मालिकेत आता पुर्णा आजीची जागा कोण घेणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. सोबतच ती जागा कुणाला देऊ नका असंही नेटकऱ्यांनी सांगितलं होतं. आता पुर्णा आजीची जागा घेण्यासाठी स्टार प्रवाहाने योग्य व्यक्ती शोधली असल्याचं सांगितलं जातंय.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
Tharla Tar Mag

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com