'कमळी' मालिकेत लोकप्रिय अभिनेत्रीची एंट्री; म्युझिक टिचर बनून येतेय सगळ्यांना वेड लावणारी गायिका, चाहते खुश

झी मराठीवरील 'कमळी' ही मालिका प्रेक्षकांची आवडती आहे. झी मराठीच्या मालिकांमध्ये टीआरपी यादीत सगळ्यात वर असणारी ही मालिका गेले काही आठवडे प्रेक्षकांना धक्क्यावर धक्के देतेय. मालिकेत नवनवीन ट्वीस्ट आणले जातायत. 'कमळी' ने अन्नपूर्णा आजीला बरं वाटावं म्हणून घरात प्रवेश केला होता तो ही तिची नात बनून. त्यानंतर अन्नपूर्णा आजीला बरंही वाटलं. मात्र आता नुकत्याच समोर आलेल्या प्रोमोवरून प्रेक्षक पुन्हा एकदा संतापले आहेत. अन्नपूर्णा आजी कमळीला पुन्हा घराबाहेर काढतेय असं यात दाखवण्यात आलंय. मात्र त्यासोबतच आणखी एक प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात मालिकेत नवीन एंट्री होणार आहे हे दाखवण्यात आलंय. .अन्नपूर्णा आजीला कमळी आपली नात नसल्याचं समजतं. त्यानंतर ती रागात कमळीला कानाखाली मारते आणि घराबाहेर काढते. पुन्हा एकदा कमळी एकटी पडतेय. हे आधीच्या प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आलंय. मात्र आता नुकताच झी मराठीने आणखी एक प्रोमो प्रदर्शित केलाय. यात मालिकेत झालेल्या नव्या एंट्रीबद्दल दाखवण्यात आलंय. ऋषीच्या आयुष्यात आणि त्यांच्या कॉलेजमध्ये आता नव्या व्यक्तीची एंट्री होणार आहे. ही व्यक्ती त्यांची कॉलेजमधली म्युझिक टिचर आहे. तिचं नाव अनामिका आहे. ही व्यक्ती दुसरी तिसरी कुणी नसून लोकप्रिय गायिका, अभिनेत्री आर्या आंबेकर आहे. .प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आल्यानुसार आर्या कमळीच्या कॉलेजमध्ये एंट्री घेते. सगळ्यांच्या नजरा तिच्यावरच अडकल्यात. अनामिक येताच ऋषीच्या मागे जाते आणि त्याला विचारते मी तुला आवडले का? त्यावर ऋषी चकीत होतो. त्यावर अनामिका म्हणते, मी इथे फक्त लेक्चर घ्यायला नाही. लग्नासाठी मुलगा पण बघायला आलीये. त्यानंतर ती ऋषीचा हात पकडून त्याला घेऊन जाताना दिसतेय. आता हा प्रोमो पाहिल्यावर प्रेक्षक आनंदी झालेत. आर्याला पाहून तिचे चाहते खुश झालेत. तर दुसरीकडे आता कमळीचं काय? आर्या काही दिवसांसाठी आली असेल असे अन्दाज प्रेक्षक लावताना दिसतायत. मात्र अनामिकाच्या येण्याने ऋषी आणि कमळीच्या नात्याला वेगळं वळण मिळणार का हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे.