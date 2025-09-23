HAQ TEASER: ती तिच्या हक्कांसाठी लढली! 'हक'मध्ये दिसणार गाजलेला शाह बानो बेगम खटला; 'या' दिवशी प्रदर्शित होणार चित्रपट

यापूर्वीही बॉलिवूडमध्ये अनेक चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आले हे खऱ्या आयुष्यावर आधारित होते. मात्र आता पहिल्यांदाच मुस्लिम स्त्रीच्या हक्काबद्दल बोलणारा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. शाह बानो बेगम यांच्या संघर्षावर आधारित 'हक' हा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे.हा चित्रपट मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाह बानो बेगम यांच्या खटल्यावर आधारित आहे. या चित्रपटात यामी गौतम धर आणि इमरान हाशमी मुख्य भूमिकेत आहेत. सुपर्ण एस. वर्मा यांनी याचे दिग्दर्शन केले आहे..नुकताच या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट पर्सनल लॉ आणि सेक्युलर लॉ यांच्यातील वादाबद्दल आहे. ‘HAQ’ ही कथा ‘बानो: भारत की बेटी’ या पुस्तकावर आधारित आहे. हे पुस्तक जिग्ना वोरा यांनी लिहिले आहे. 'HAQ' ही कथा एका प्रेमकथेप्रमाणे सुरू होऊन पती-पत्नीच्या वादातून एका मोठ्या आणि महत्त्वाच्या सामाजिक चर्चेत बदलते. हा एक कोर्टरूम ड्रामा आहे, जो श्रद्धा, ओळख, उदारमतवाद, वैयक्तिक विश्वास आणि शेवटी समान नागरी संहिता (UCC) आणि कलम ४४ यांसारख्या कायद्यांशी संबंधित गंभीर प्रश्नांना समोर आणतो. या चित्रपटात यामी गौतम एका मुस्लिम महिलेची भूमिका साकारत आहे. जी महिला आपल्या हक्कांसाठी लढते. ती आपल्या मुलांसाठी कोर्टात जाते. ती कलम १२५ अंतर्गत न्याय मागते..एका आईच्या खऱ्या आणि अढळ धैर्याची ही कथा आहे. ‘HAQ’ हा एक थरारक, अनपेक्षित आणि नाट्यमय वळणांनी भरलेला चित्रपट आहे.जंगली पिक्चर्सने आधी ‘राजी’ आणि ‘तलवार’ सारखे हिट चित्रपट दिले आहेत. आता ते ‘HAQ’ घेऊन आले आहेत. यामी गौतमच्या ‘आर्टिकल ३७०’ मधील अभिनयाचं कौतुक झालं होतं. आता यामी गौतम आणि इमरान हाशमी पहिल्यांदाच एकत्र काम करत आहेत. इमरान हाशमी एका वकिलाची भूमिका करत आहेत. हा चित्रपट एक कोर्टरूम ड्रामा आहे. ‘HAQ’ हा चित्रपट ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होईल. . 'सिर्फ एक बंदा काफी है', 'द फॅमिली मॅन', 'राणा नायडू' यांसारख्या गाजलेल्या कलाकृतींचे दिग्दर्शन करणारे सुपर्ण एस. वर्मा यांनी या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे. या चित्रपटाची कथा रेशु नाथ यांनी लिहिली आहे. यात शीबा चड्ढा, दानिश हुसेन आणि असीम हट्टंगडी यांसारख्या अनुभवी कलाकारांचाही सहभाग आहे..रोहिणी हट्टंगडी यांच्या मुलाला पाहिलंत का? बॉलिवूडमधील गाजलेल्या सिनेमांत केलंय काम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.