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'तारिणी'मध्ये ऑपरेशन तिरंगा! अभिनेत्रीचा लूकही बदलला, मालिकेत होणार गाजलेल्या अभिनेत्याची एंट्री; प्रोमो व्हायरल

TARINI SERIAL NEW TWIST AND POPULAR ACTOR ENTRY : मराठी मालिका 'तारिणी' मध्ये आता ऑपरेशन तिरंगा सुरू होणार आहे. त्यासाठी मालिकेत एका अभिनेत्याची एंट्री होणार आहे.
TARINI SERIAL NEW PROMO

TARINI SERIAL NEW PROMO

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील मालिकांमध्ये टीआरपीसाठी मोठी चढाओढ पाहायला मिळते. टीआरपीसाठी मालिकेत निरनिराळे ट्विस्ट पाहायला मिळतात. आता असाच एक ट्विस्ट आता झी मराठीच्या 'तारिणी' मालिकेत पाहायला मिळतोय. 'तारिणी'मध्ये आता ऑपरेशन तिरंगा सुरु होणार आहे. त्यासाठी खास तारिणी तिचा लूक बदलणार आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे या ऑपरेशनसाठी मालिकेत एका गाजलेल्या अभिनेत्याची एंट्री होणार आहे. नुकताच या मालिकेचा नवा प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आलाय. नेमकं मालिकेत काय घडणार आहे पाहूया.

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