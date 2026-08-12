'तारिणी'मध्ये ऑपरेशन तिरंगा! अभिनेत्रीचा लूकही बदलला, मालिकेत होणार गाजलेल्या अभिनेत्याची एंट्री; प्रोमो व्हायरल

छोट्या पडद्यावरील मालिकांमध्ये टीआरपीसाठी मोठी चढाओढ पाहायला मिळते. टीआरपीसाठी मालिकेत निरनिराळे ट्विस्ट पाहायला मिळतात. आता असाच एक ट्विस्ट आता झी मराठीच्या 'तारिणी' मालिकेत पाहायला मिळतोय. 'तारिणी'मध्ये आता ऑपरेशन तिरंगा सुरु होणार आहे. त्यासाठी खास तारिणी तिचा लूक बदलणार आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे या ऑपरेशनसाठी मालिकेत एका गाजलेल्या अभिनेत्याची एंट्री होणार आहे. नुकताच या मालिकेचा नवा प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आलाय. नेमकं मालिकेत काय घडणार आहे पाहूया..मालिकेत 'तारिणी' आपल्या आईचा गुन्हेगार शोधतेय. जो तिच्याच घरात असल्याचा तिला संशय आहे. सध्या मालिकेत खांडेकरांच्या घरावर संकट येऊ नये यासाठी तारिणी आणि केदार पूजा करतायत. नुकताच मालिकेचा नवा प्रोमो समोर आलाय जो पाहून प्रेक्षक खुश झालेत. तारिणीचा उपवास असल्याने ते दोघे पूजा करण्यासाठी जात असतात. मात्र तेव्हा चेहरा लपवून काही माणसं तारिणीवर बंदूक रोखतात आणि तिला किडनॅप करतात. हा प्रोमो पाहून सुरुवातीला वाटतं की तारिणी किडनॅप झालीये पण असं नाहीये. तिला एका खोलीत आणलं जातं जिथे तिच्या डोळ्यावरची पट्टी काढली जाते. तिला तिथे तो व्यक्ती दिसतो ज्याने तिला तिथे आणलंय. .ती व्यक्ती तारिणीला पाहून म्हणते, ''फार कमी जणांच्या आयुष्यात देशासाठी शहीद होण्याची संधी येते…तू ऑपरेशन तिरंगासाठी तयार आहेस का?” हे ऐकताच तारिणी लगेच खुर्चीवरून उठते आणि म्हणते, “ऑर्डर द्या सर!” त्यानंतर तारिणी तिचा पूर्ण लूक चेंज करते आणि पंजाबी ड्रेस घालून डोक्यावर ओढणी घेऊन मिशनसाठी तयार होते. हे मिशन काय आहे ते यात दाखवण्यात आलेलं नाही. मात्र या निमित्ताने मालिकेत नव्या अभिनयाची एंट्री झालीये. हा अभिनेता दुसरा कुणीही नसून ज्येष्ठ अभिनेते उदय टिकेकर आहेत. आता यात उदय टिकेकरांची काय भूमिका आहे हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. तर प्रेक्षकांनी या प्रोमोवर प्रेमाचा वर्षाव केलाय. हा नवीन भाग पाहण्यासाठी प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .प्रेक्षकांना कसा वाटला 'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' मालिकेचा पहिला भाग? नेटकरी म्हणतात- त्यांचे मिस्टर जरा जास्तच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.