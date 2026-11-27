WHICH THINGS SHOULD NOT BE KEPT AT HOME AS PER VASTU: प्रत्येकजण नवीन वर्षाची वाट पाहत असतात. अनेकांसाठी २०२६ हे वर्ष हे चांगलं होतं तर काहींसाठी वाईट होतं. प्रत्येकाला असं वाटतं की, पुढील येणारं वर्ष चांगलं असुदे. परंतु यासाठी तुम्ही काही गोष्टी करणं महत्त्वाचं आहे. जर तुम्हालाही नव्या वर्षात प्रगती, आर्थिक सुधारणा हवी असेल तर वास्तूशास्त्रातील हे काही निमय नक्की पाळा. नवीन वर्ष सुरु होण्याआधी घरातील या वस्तू नक्कीच फेकून द्या. कोणत्या त्या जाणून घ्या..बंद घड्याळनवीन वर्षाच्या आधी घरातील बंद पडलेले घड्याळ फेकून द्या. तुम्ही ते दुरुस्त करू शकता. परंतु खराब, बंद पडलेलं घड्याळ घरात ठेवू नका. त्याच्या ऊर्जेमुळे आयुष्यात ताण वाढू शकतो. तसंच कामांमध्ये अडथळे येऊ शकतात. .जीर्ण बूटघरात तुमचे जुने किंवा जीर्ण झालेले बूट आणि चप्पल असेल ते काढून टाका. वास्तुशास्त्रानुसार असे जीर्ण झालेले बूट जर घरात ठेवले तर घरात, स्वत:मध्ये नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते. .फुटलेल्या काचाअनेकदा लोक फुटलेले काचा, फुटलेला आरसाघरात तशाच ठेवतात. या गोष्टी घरासाठी अशुभ मानल्या जातात. त्यामुळे घरातील शांती आणि आनंदावर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे नवीन वर्ष सुरु होण्याआधी अशा वस्तू घरातून बाहेर फेकणं चांगलं. .भंगलेल्या मूर्तीघरात देवाच्या भंगलेल्या मूर्ती किंवा फोटो असतील तर त्याचं योग्य पद्धतीनं विसर्जन करा. अशा मूर्ती-फोटोमुळे घरात नकारात्मकता येते. .सुकलेले रोपतसंच घरात एखादे सुकलेले रोप, किंवा रिकाम्या कुंड्या असतील तर ते फेकून द्या. अशा झाडांमुळे वास्तुदोष निर्माण होऊ शकतो. त्या जागी नवीन रोप लावा किंवा ते घरातून फेकून द्या. डिस्क्लेमर: या लेखात दिलेली माहिती वास्तुशास्त्रातील पारंपरिक मान्यता आणि उपलब्ध माहितीनुसार आहे. या दाव्यांना कोणताही वैज्ञानिक आधार असल्याची पुष्टी करण्यात आलेली नाही. सकाळ समुह अशा गोष्टींना दुजोरा देत नाही. .स्वयंपाकघरात मीठ ठेवण्याची योग्य पद्धत कोणती? दिशा, डबा अन् झाकणाबाबत जाणून घ्या वास्तुनियम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.