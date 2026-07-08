'माझं एक ऑपरेशन झालं होतं, त्यामुळे...' निळू फुलेंची मुलगी गार्गी फुले म्हणाली, 'मी माझं १३ किलो वजन... '

NILU PHULE DAUGHTER GARGI PHULE OPENS UP ABOUT SURGERY: मराठी सिनेसृष्टीतील नावाजलेलं नाव म्हणजे निळू फुले. त्यांनी अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. त्यांची मुलगी गार्गी फुले-थत्ते ही देखील अभिनय क्षेत्रात कार्यरत आहे. परंतु काही वर्षांपूर्वी त्यांनी मालिकाविश्वातून निवृत्ती घेतली होती. त्यांनी, राजा राणीची ग जोडी, सुंदरा मनामध्ये भरली, तुला पाहते रे अशा बऱ्याच मालिकांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली होती. दरम्यान अशातच त्यांनी त्यांच्या मालिकेतील निवृत्तीचं कारण सांगितलं..गार्गी फुले यांनी राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'माझं एक ऑपरेशन झालं होतं. त्यामुळे मला सतत त्रास व्हायचा. तसंच १० वर्ष मी सलग काम करत होते. १५ १५ दिवस सुट्टी पण मिळायची नाही. त्याचा शरीरावर परिणाम होत होता. त्याचबरोबर माझं घर पुण्यात होतं. त्यामुळे माझी सतत तारांबळ उडायची. मुलाची १२ वी असल्याने त्याला वेळ देणं सुद्धा जमत नव्हतं. परंतु माझ्या नवऱ्याने सिंगल फादर प्रमाणे त्यांचा सांभाळ केला.'.'मला मालिकांमध्ये बाहुली व्हायचं नव्हतं. मला वेगवेगळे रोल हवे होते. मी दीड वर्ष काहीच काम केलं नाही. परंतु त्या काळात मी १३ किलो वजन घटवलं. ऑपरेशनसाठी मी ते वजन घटवलं होतं. खरंतर त्यामुळेच मी मालिकातून निवृत्ती घेतली होती. परंतु मला सावित्रीबाई आणि जोतीराव फुले यांच्या मालिकेसाठी फोन आला. त्याला नकार देणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे मी पुन्हा काम सुरु केलं. ' असं गार्गी मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या. .लॉर्ड्सच्या बाल्कनीतील तो ऐतिहासिक क्षण पुन्हा जिवंत; सौरव गांगुलीच्या भूमिकेत राजकुमार रावचा दमदार लूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.