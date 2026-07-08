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'माझं एक ऑपरेशन झालं होतं, त्यामुळे...' निळू फुलेंची मुलगी गार्गी फुले म्हणाली, 'मी माझं १३ किलो वजन... '

GARGI PHULE REVEALS THE REAL REASON BEHIND HER TELEVISION BREAK:ज्येष्ठ अभिनेते निळू फुले यांच्या कन्या आणि अभिनेत्री गार्गी फुले-थत्ते यांनी मालिकाविश्वातून ब्रेक घेण्यामागचं खरं कारण पहिल्यांदाच सांगितलं.
Gargi Phule Reveals Surgery

Gargi Phule Reveals Surgery

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NILU PHULE DAUGHTER GARGI PHULE OPENS UP ABOUT SURGERY: मराठी सिनेसृष्टीतील नावाजलेलं नाव म्हणजे निळू फुले. त्यांनी अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. त्यांची मुलगी गार्गी फुले-थत्ते ही देखील अभिनय क्षेत्रात कार्यरत आहे. परंतु काही वर्षांपूर्वी त्यांनी मालिकाविश्वातून निवृत्ती घेतली होती. त्यांनी, राजा राणीची ग जोडी, सुंदरा मनामध्ये भरली, तुला पाहते रे अशा बऱ्याच मालिकांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली होती. दरम्यान अशातच त्यांनी त्यांच्या मालिकेतील निवृत्तीचं कारण सांगितलं.

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