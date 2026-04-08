निर्मिती सावंत आता होणार ‘भागूबाई’! सगळ्या गावाची खबर ठेवणाऱ्या व्यक्तिरेखेचा धमाकेदार पोस्टर रिलीज.

गावातल्या गप्पा, अफवा आणि छोट्या-मोठ्या गोष्टींवर रंगणाऱ्या चर्चांमागचं खरं वास्तव हलक्या-फुलक्या आणि विनोदी शैलीत उलगडणारा 'भागूबाई' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नुकताच या चित्रपटाचा पोस्टर रिलीज करण्यात आला असून, हा चित्रपट २४ एप्रिल २०२६ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे..मोशन पोस्टरमध्ये 'भागूबाई' गमतीशीर अंदाजात दिसते. ओठांवर बोट ठेवून 'श्श…' असा इशारा करताना तिचा खोडकर स्वभाव अधोरेखित होतो. तिच्यामुळे गावात दोन गटांमध्ये पडलेली फूटही पोस्टरमध्ये दाखवण्यात आली आहे. या मोशन पोस्टरमुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखीच वाढली आहे.'भागूबाई' ही कथा आहे एका अशा बाईची, जिला गावातल्या गप्पा आणि कुचाळक्या करण्यात विशेष आनंद मिळतो. मात्र तिच्या आयुष्यात अचानक घडणारी एक अनपेक्षित घटना सगळंच चित्र पालटून टाकते. .सुशीलकुमार अग्रवाल आणि अल्ट्रा मीडिया अँड एंटरटेनमेंट प्रस्तुत 'भागूबाई' या चित्रपटात मराठी सिनेसृष्टीतील दमदार कलाकार पाहायला मिळणार आहेत. निर्मिती सावंत 'भागूबाई'च्या मुख्य भूमिकेत झळकणार असून, भार्गवी चिरमुले, शशांक शेंडे , मंगेश देसाई, विजय पाटकर, नागेश भोंसले आणि निखिल चव्हाण हे कलाकार आपल्या अभिनयाने चित्रपट अधिक रंगतदार बनवणार आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती श्रद्धा पटेल यांनी केली असून, संजय अमर यांनी दिग्दर्शनातून या कथेला प्रभावीपणे पडद्यावर साकारलं आहे.