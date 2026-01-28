प्रत्येक सिनेमात काम करताना निर्मिती सावंतना हव्या असतात 'या' दोन गोष्टी; स्वतः केला खुलासा, म्हणाल्या, 'पहिली म्हणजे...'

छोटा पडदा असो किंवा मोठा पडदा, असा प्रेक्षक भेटणार नाही ज्यालानिर्मिती सावंत ही अवलिया कलाकार ठाऊक नाही. 'गंगुबाई नॉन मॅट्रिक' या कार्यक्रमातून निर्मिती यांनी प्रेक्षकांना अक्षरशः वेड लावलं. त्यांनी त्यांचं प्रत्येक चित्रपटातलं पात्र अतिशय सुंदर साकारलं. त्यामुळेच मराठी इंडस्ट्रीमध्ये त्यांचं नाव आदराने घेतलं जातं. त्यांचा 'अगं अगं सुनबाई! काय म्हणता सासूबाई?' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. या चित्रपटातील त्यांच्या भूमिकेचं कौतुक होतंय. मात्र निर्मिती कायम प्रत्येक सिनेमाच्या निर्मात्याकडे दोन गोष्टींची मागणी करतात. ज्या त्यांच्यासाठी खूप महत्वाच्या ठरतात. काय आहेत त्या दोन गोष्टी. .निर्मिती यांनी नुकतीच महाराष्ट्र टाइम्सला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'मी नेहमी माझ्या नियम व अटींवर सिनेमा करते. नाटकात मी माझ्या सगळ्या तत्वांना मुरड घालून काम करते; कारण ती हौस, आवड आहे. मी निर्मात्यांकडे काही महत्त्वपूर्ण गोष्टींची मागणी करते. एक म्हणजे, रात्री नऊ वाजता शिफ्ट संपायला हवी आणि दुसरं आम्ही पूर्ण दिसू असा आरसा हवा. पहिली मागणी यासाठी की, विशिष्ट वेळेनंतर आपण मानसिकरीत्या पूर्णतः थकतो. त्या अवस्थेत केलेलं काम सुमार होतं. त्यामुळे वेळीच काम थांबवलं, तर त्याचा सगळ्यांनाच फायदा होऊ शकतो.' .त्या पुढे म्हणाल्या, 'आरशाची मागणी यासाठी, की नऊवारी, सहावारी साड्या आरशात बघूनच नीट नेसता येतात. तसं झालं नाही, तर कोणाला तरी सारखं 'व्यवस्थित दिसतंय ना' असं विचारावं लागतं. त्यात वेळ जातो. हा वेळ वाचवण्यासाठी मी तशी मागणी करते. केदार आणि माझं नातं जुनं असल्यामुळे त्याला मी हे सगळं कसं सांगू, असं सुरुवातीला वाटलं होतं. पण नंतर त्याच्याशी याबद्दल बोलले. त्यानं आणि सनानं माझ्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या, याचा मला खूप आनंद आहे. मी पहिल्यापासून संहिता आणि माझी भूमिका याचा सर्व अंगांनी विचार करूनच काम स्वीकारते. मुख्य भूमिकाच हवी असा माझा अट्टहास नसतो. संहितेमागचा विचार आवडला का, हे मी लक्षात घेते. याचा मी विचार करते. नाटकात मी शक्यतो मुख्य भूमिका असेन तरच स्वीकारते.' .माझा विश्वास बसत नाहीये की... अजित पवार यांच्या निधनाने सुरज चव्हाणला शोक अनावर; म्हणाला- माझ्यासारख्या मुलाला त्यांनी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.