Marathi Serial : 'थोडं तुझं..' नंतर फक्त 9 महिन्यात या मालिकेचं शटर बंद ! मालिकांच्या वेळेतही महत्त्वपूर्ण बदल

स्टार प्रवाह वाहिनीवर सध्या अनेक महत्त्वपूर्ण बदल घडलेले पाहायला मिळत आहेत. वाहिनीवर दोन नव्या मालिका मालिका सुरु होणार आहे. त्यातच आता आणखी एक मालिका बंद होणार आहे. .स्टार प्रवाहवर गेल्या वर्षी सुरु झालेली थोडं तुझं थोडं माझं ही मालिका बंद होणार आहे. या मालिकेचा शेवटचा भाग 12 सप्टेंबरला प्रसारित होणार आहे. शिवानी सोनार आणि समीर परांजपे यांची या मालिकेत मुख्य भूमिका होती. शिवानीने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत मालिकेच्या शूटिंगच्या शेवटच्या दिवसाचे फोटो शेअर केले होते. .थोडं तुझं थोडं माझं सोबतच आणखी एक मालिका ऑफ एअर होणार आहे. ही मालिका आहे निवेदिता सराफ आणि मंगेश कदम यांची मुख्य भूमिका असलेली आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत. ही मालिका डिसेंबर २ ० २ ४ मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीस आली. आई कुठे काय करते या मालिकेच्या जागी ही मालिका प्रसारित करण्यात येत होती. पहिल्या आठवड्यात मालिकेला टीआरपी चांगला मिळाला पण नंतर कथानकातील बदलामुळे मालिकेचा टीआरपी घसरला. .आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत ही मालिका दुपारी 2:30 वाजता प्रसारित होते पण आता या वेळेला शुभविवाह ही मालिका प्रक्षेपित केली जाणार आहे. तर 2 वाजता नवीन मालिका लपंडाव ही मालिका प्रसारित होणार आहे. .13 सप्टेंबर 2024 ला आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत या मालिकेचा शेवटचा भाग प्रसारित होणार आहे. तर नशीबवान आणि लपंडाव या दोन मालिका स्टार प्रवाहवर प्रसारित होणार आहे. यापैकी नशीबवान ही मालिका 15 सप्टेंबर पासून रात्री 9 वाजता प्रसारित होईल.