Muncipal Elections 2026 : "अत्यंत ढिसाळ कारभार" निवेदिता सराफांची निवडणूक आयोगावर; यादीत नाव नाही अन् तासभर फरफट

Nivedita Saraf On Election Commission India : अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी निवडणूक आयोगाच्या ढिसाळ कारभारावर आक्षेप घेतला आहे. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.
Marathi News : आज 15 जानेवारीला महापालिका निवडणूका पार पडत आहेत. सगळ्यांचं लक्ष मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीकडे लागलं आहे. त्यातच निवडणूक आयोगाच्या ढिसाळ कारभाराची अनेक उदाहरण समोर आली आहेत. अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनीही याबद्दल टीका केली आहे.

