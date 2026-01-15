Muncipal Elections 2026 : "अत्यंत ढिसाळ कारभार" निवेदिता सराफांची निवडणूक आयोगावर; यादीत नाव नाही अन् तासभर फरफट

Marathi News : आज 15 जानेवारीला महापालिका निवडणूका पार पडत आहेत. सगळ्यांचं लक्ष मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीकडे लागलं आहे. त्यातच निवडणूक आयोगाच्या ढिसाळ कारभाराची अनेक उदाहरण समोर आली आहेत. अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनीही याबद्दल टीका केली आहे. .अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांचं मतदार यादीत नाव नव्हतं. त्यामुळे त्यांना बराच मनस्ताप झाला. याबाबतचा अनुभव त्यांनी शेअर केला आहे. .त्या म्हणाल्या की,"निवडणूक आयोगाचा कारभार अत्यंत ढिसाळ आहे. मी मतदान केंद्रावर गेले तेव्हा तेथील मतदार यादीत माझे नावच नव्हते. मला २५ नंबरला जाण्यास सांगण्यात आले. तिथे नाव सापडले. तुम्ही सगळ्या सोसायट्यांचे गट पाडलेले आहेत, त्या गटातील मतदार या मतदान केंद्रात येऊन मतदान करतील असे ठरविले आहे. मग का आमच्या बिल्डिंगची नावे नाहीत. माझे नाव आहे, पण सिरीज नंबरच लिहिलेला नाही. दुसरीकडे २५ नंबर असल्याचे सापडले. मी तिकडे गेले पण तोवर निवडणूक कर्मचारी गेली होती. मोबाईल आतमध्ये नेऊ देत नाही, नाहीतर फोटो काढला असता.".संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत आज दिवसभरात अशा अनेक घटना समोर आल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.