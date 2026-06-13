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मी सेटवरून रडत घरी आलेले... निवेदिता सराफ यांनी सांगितला हिंदी मालिकेचा कटू अनुभव; म्हणाल्या, 'माझ्या आईने मला...'

NIVEDITA SARAF EXPERIENCE ON HINDI SET: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत हिंदी मालिकेत काम करण्याचा अनुभव सांगितलाय.
nivedita saraf

nivedita saraf

esakal

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावर आणि मोठ्या पोडद्यावर आपल्या अभिनयाच्या जोरावर राज्य करणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री निवेदिता सराफ लवकरच 'कृष्णाईच्या लेकी' या मालिकेत दिसणार आहेत. 'बंधन', 'अग्गंबाई सासूबाई', 'आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत' या मालिकांमधून त्यांनी प्रेक्षकांना भुरळ घातली. निवेदिता यांनी हिंदी मालिकांमध्येही काम केलंय. आता कृष्णाईच्या लेकीच्या निमित्ताने लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत हिंदीत काम करण्याचा अनुभव सांगितलाय.

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nivedita saraf
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