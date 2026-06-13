मी सेटवरून रडत घरी आलेले... निवेदिता सराफ यांनी सांगितला हिंदी मालिकेचा कटू अनुभव; म्हणाल्या, 'माझ्या आईने मला...'

छोट्या पडद्यावर आणि मोठ्या पोडद्यावर आपल्या अभिनयाच्या जोरावर राज्य करणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री निवेदिता सराफ लवकरच 'कृष्णाईच्या लेकी' या मालिकेत दिसणार आहेत. 'बंधन', 'अग्गंबाई सासूबाई', 'आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत' या मालिकांमधून त्यांनी प्रेक्षकांना भुरळ घातली. निवेदिता यांनी हिंदी मालिकांमध्येही काम केलंय. आता कृष्णाईच्या लेकीच्या निमित्ताने लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत हिंदीत काम करण्याचा अनुभव सांगितलाय. .निवेदिता म्हणाल्या, 'माझी आई माझं सर्वस्व, गुरू होती. वडील गेल्यानंतर आम्हा दोघी बहिणींना आईनेच वाढवलं. माझी आई विमल जोशी ऑल इंडिया रेडिओमध्ये नोकरी करायची. शिवाय ती कामगार सभात, वनिता मंडळ आणि गम्मत जम्मत असे तीन कार्यक्रम करायची. लीलावती भागवत आणि माझी आई वनिता मंडळचं काम पाहायच्या. त्याचबरोबर पुन्हा प्रपंच नावाची नभोनाटिका लागायची त्यामध्ये ती काम करायची. त्याकाळी ती मालिका खूप प्रसिद्ध होती.' .हिंदी मालिकेत काम करण्याचा अनुभव शेअर करत म्हणाल्या, 'आईनेच आम्हाला लहानपणासून खंबीर बनवलं. यशाबरोबर अपयश कसं पचवायचं, हे तिनेच शिकवलं. त्याचबरोबर एखादं काम करण्यासाठी जे डेडिकेशन लागतं ते सगळं आईने दिलं. याचा एक प्रसंग सांगेन की, मी यह जो जिंदगी नावाची मालिका करत होते. १९८४ ची ही गोष्ट आहे. त्या मालिकेच्या वेळेला मला उच्चारावरून खूप चिडवलं गेलं. तेव्हा हिंदी मालिकांचं वर्चस्व होतं. त्यावेळी हिंदीत काम करणाऱ्या मराठी मुलींना घाटन म्हणायचे. मला त्याचं खूप वाईट वाटायचं.' .रडत आल्या घरी त्या पुढे म्हणाल्या, 'मला माझ्या हिंदी उच्चारांवरुन इतकं चिडवायचे की मी एके दिवशी सेटवरून रडत घरी आले. त्यानंतर मी आईला म्हटलं, मी मालिका सोडतेय. कारण, मला तिथे माझ्या उच्चारावरनं खूप चिडवतात. माझं हसू होतं, मला त्याचा खूप त्रास होतो. मी अभिनय कसा करते, या गोष्टी बाजूलाच राहतात आणि फक्त माझ्या उच्चारांवर येतं. तर आई म्हणाली... हे बघ मालिका सोडून घरात बसणं खूप सोपी गोष्ट आहे. ते लोक जर तुला हिंदीवरून हसत असतील तर तू त्यांना उर्दू बोलून दाखवं. त्यानंतर मी उर्दू शिकले. मग मी त्याच टीमबरोबर खालिद की खाला नावाचं ते नाटक होतं. जे रमेश तलवार यांनी दिग्दर्शित केलं होतं. ही ताकद मला माझ्या आईने दिली. तुला जर कोणी चिडवतंय, चुकीचं बोलतंय तर तू रडत बसू नको. त्याच्यावर मात करून आपण त्यांना काहीतरी बनून दाखवायचं, हे आईने शिकवलं.".आणखी एका मराठी अभिनेत्रीची 'धमाल ४' मध्ये एंट्री; करणार अजय देवगनसोबत काम, भूत बनलेल्या अभिनेत्रीला ओळखलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.