16 तास उपवास, रोज 6 KM चालणं; 61 व्या वर्षी निवेदिता 'असा' आहे सराफ फिटनेस मंत्रा? म्हणाल्या...

NIVEDITA SARAF FITNESS SECRET AT AGE 61: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. सिनेमा, मालिका दोन्हीकडे त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. इतकी वर्ष सिनेसृष्टीत असूनही निवेदिता तितक्याच फिट आणि उत्साही पहायला मिळतात. परंतु वयाच्या ६१ व्या वर्षी त्या स्वत:ला फिट कसं ठेवतात? त्यासाठी त्या कोणता आहार आणि जीवनशैलीत कोणते नियम पाळतात याबद्दल त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं. त्यांचा संपूर्ण डाएट प्लान जाणून घेऊया..निवेदिता सराफ यांनी सर्वकाही या युट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या फिटनेसबद्दल सांगितलं. त्या म्हणाल्या की, 'मी माझ्या खाण्याची नेहमीच काळजी घेत असते. मी जास्त तळलेले पदार्थ अजिबात खात नाही. तसंच रोडसाईड फूड सुद्धा खाणं टाळते. बाहेरच खाणं शक्यतो नाहीच असं माझं असतं. जेव्हा हेमंत ढोमेचा 'फर्स्ट क्लास दाबाडे' सिनेमा केला. तेव्हा मी तिथं माझं इंडक्शन घेऊन गेले होते. मी त्यांना रिक्वेस्ट केली की, मला फक्त भाकरी द्या. मी भाजी-भाकरी खायचे आणि रात्रीचं जेवण मी स्वत: बनवायचे. मग पोहे का असेना, मी माझ्या हाताने बनवलेले खायचे. मला होम कूक फूड जस्त आवडतात आणि मी ते खाणं पसंत करते. तसंच मुंबईत सुद्धा माझं शुटिंग वगैरे असलं तर मी माझा डबा सोबत घेऊन जाते.'.माझं रुटिन म्हटलं की, 'जर मला ९ वाजता कॉल टाईम असेल तर मी ८ वाजता घर सोडते. मी सध्या इंटरमिटंच फास्टिंग करतेय. म्हणजे संध्याकाळी साडेसात वाजता माझं लास्ट मील असतं त्यानंतर मी दुसऱ्या दिवशी साडेअकरा वाजता जेवते. या १६ तासाच मी फास्टिंग करते. म्हणूनच मी माझा सकाळचा चहा सुद्धा बंद केला आहे. अशोक आणि माझ्यासाठी मी जिरा, बडीशेप, ओवा आणि मेथी चार कप पाण्यात भिजत घालते आणि त्याचे दोन कप करून सगळी उठल्यावर पहिल्यांदा ते पिते. त्यामुळे शरीरावर चांगला परिणाम होतो. '.'तसंच मी सकाळी उठल्यावर नामस्मरण करण्याकडे जास्त भर देते, ओम नम: शिवया, स्वामींचा, कुलदैवतांचा जप करते. त्यानंतर मेडिटेशन करत मी कोणाला हर्ट केलं असेल तर माफी मागते. खाण्यापिण्याइतकंच मेडिटेशन सुद्धा खूप महत्त्वाचं असते. पहाटे पाच वाजता उठून ६ वाजता मी आणि माझी मैत्रीण उमा एकत्र ६ किलोमीटर फिरायला जातो.' असं निवेदिता सराफ त्यांच्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या. .PM झालो तर काय करेन? संजय दत्तचं मुन्नाभाई स्टाईलने उत्तर, ट्रम्प यांना म्हणाला...'मामू, तुम भटक गए हो' पंतप्रधान मोदींवरही टोलेबाजी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.