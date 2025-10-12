३७ वर्षांच्या संसारात कधीही अशोक सराफ 'ही' गोष्ट निवेदितांसमोर बोलले नाहीत; म्हणाल्या, 'नंतर त्याला विचारल्यावर...'

लोकप्रिय मराठी अभिनेते अशोक सराफ आणि अभिनेत्री निवेदिता सराफ हे मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय जोडपं आहे. निवेदिता यांनी हट्टाने त्यांच्याशी लग्न केलं. पण निवेदिताशी लग्न करणं ही आपण केलेली एकमेव चांगली गोष्ट आहे असं अशोक म्हणाले होते. निवेदिता आणि अशोक मामा दोघेही मराठी मालिकांमध्ये झळकतायत. नुकतीच निवेदिता यांनी लोकमत फिल्मीच्या युट्यूब चॅनेलवर हजेरी लावली होती. यात त्यांनी त्यांच्या इतर कलाकारांसोबतच्या मस्तीचे अनेक किस्से सांगितले. त्यावेळी त्या अशोक सराफ यांच्याबद्दलही बोलल्या. .अशोक मामांबद्दल बोलताना निवेदिता म्हणाल्या, ''आज आमचा ३७ वर्षांचा संसार त्याच्या आधीचं एक वर्ष ३८ एक वर्षांचा आमचा सहवास आहे. या इतक्या वर्षांमध्ये मी कधीच अशोकला गॉसिप करताना पाहिलं नाही. म्हणजे आताही त्याला बाहेरचं काही गॉसिप माहिती असेल तरी तो मला सांगत नाही. मी त्याला सांगितल्यावर तो म्हणतो हो माहिती होतं मला. मग मी त्याला म्हणते तू का नाही मला आधी सांगितलंस. तो म्हणतो काय संबंध आहे? मी का दुसऱ्यांच्या गोष्टी घरी येऊन तुला सांगितल्या पाहिजे. आणि आपल्याला काय माहिती काय परिस्थितीत कोणी काय निर्णय घेतला. म्हणजे हे एवढी मोठी गोष्ट त्याच्याकडून मी शिकले आणि त्यांनी कधीच ना त्याने कधी कोणाचा दुस्वास केला नाही. '.त्या पुढे म्हणाल्या, 'ही केवढी मोठी गोष्ट आहे आज माहिती आहे. म्हणून त्याला श्रीमान योगी म्हणते मी म्हणजे तो ना लोक आपण फिलोसॉफी म्हणतो पण तो जगतो ती फिलोसॉफी. त्यांनी कधीच ना असं वागलं, काय त्याला असं झालं पाहिजे, तसं असं कधीच मी त्याच्या तोंडून ऐकलं नाहीये. हा त्याच्या स्वभावातला मला असं वाटतं खूप मोठी गोष्ट आहे ही. आणि त्याने कायम आणि कायम मला खूप सपोर्ट केलाय. एक पती म्हणून आणि एक मित्र म्हणून आणि काय म्हणूया कुटुंब प्रमुख म्हणून म्हणजे मला जे काही करायचंय आज मला वाटत नाही माझ्या कुठल्याही गोष्टीला अशोकने प्रश्न विचारला नाही. त्यांनी नेहमीच मला ते दिलंय. त्यामुळे माझ्यासाठी ते सर्वकाही आहेत. गुरूपण आणि सगळंच काही. तर सर्वप्रथम मी त्याची सर्वात मोठी फॅन आहे आणि नंतर त्याची बायको आहे.'.मयुरीचे गंभीर आरोप, पण पियुषची तिसरी बायको सुरुचीने घेतलेली त्याची बाजू; म्हणालेली- मी त्याला बोलायची सवय लावली... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.