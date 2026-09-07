अशोक सराफ की निवेदिता सराफ? भांडण झालं तर सगळ्यात आधी सॉरी कोण म्हणतं? अभिनेत्री म्हणाल्या- आम्ही...

दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ आणि अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी त्यांच्या आयुष्यात अनेक उत्तम चित्रपट केले. अशोक सराफ यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. मात्र निवेदिता यांनीही स्वबळावर सिनेसृष्टीत स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. या दोघांच्या वयात बरंच अंतर आहे. मात्र असं असलं तरी ते इतकी वर्ष आनंदाने संसार करतायत. मात्र नवरा- बायको आहेत आणि त्यांच्यात भांडण होणार नाही असं होणं शक्य नाही. इत्तर जोडप्यांप्रमाणे अशोक सराफ आणि निवेदिता यांच्यातही भांडणं होतं. मात्र त्यांच्यात भांडण झाल्यावर सगळ्यात आधी सॉरी कोण बोलतं, या प्रश्नावर आता निवेदिता यांनी उत्तर दिलंय. .निवेदिता यांनी सर्व काही प्लसला मुलाखत दिली होती. यात त्यांना तुमच्या दोघात भांडण झालं तर सगळ्यात आधी सॉरी कोण बोलतं असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्याबद्दल बोलताना निवेदिता म्हणाल्या, 'मीच. मान्य करते. मीच सॉरी म्हणते. काय झालं, त्यालाही लगेच राग येतो आणि मलाही लगेच राग येतो. त्यामुळे कुणी सॉरी म्हणायचं. कुणालातरी बदलायला पाहिजे. तो तर बदलणार नाहीये. म्हणून मीच ठरवलं मलाच बदलायला पाहिजे. म्हणून मग मीच सॉरी म्हणते.'.निवेदिता या उत्तम स्वयंपाक बनवतात. त्यांच्या हाताला उत्तम चव आहे. त्यांच्या स्वतःचा युट्युब चॅनेलदेखील आहे. याच मुलाखतीत निवेदिता यांना एक पदार्थ विचारला जो त्यांना अजूनही बनवता येत नाही. यावर उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, 'भाकरी. मला पुरणपोळी अप्रतिम येते. पण मला भाकरी जमत नाही.' त्यावर मुलाखतकार ते पिठावर अवलंबून असतं असं म्हणते. मात्र त्यावर निवेदिता म्हणतात, 'नाही गं ते माझं नाचता येईना आहे. मला बनवता येत नाही मग मी म्हणते पीठ चांगलं नाहीये.' .महिन्याभरापूर्वी घेतली महागडी गाडी; एका महिन्याला किती कमावते तेजश्री प्रधान? किती आहे एकूण संपत्ती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.