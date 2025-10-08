'अग्गंबाई सासूबाई'च्या सेटवर कशी वागायची तेजश्री प्रधान? निवेदिता सराफ यांनी सांगितला तो अनुभव

मराठमोळ्या अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर सिनेसृष्टीत स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. अनेक सुपरहिट चित्रपटात त्यांनी भूमिका केलीये. 'धुमधडाका', 'बाळाचे बाप ब्रम्हचारी', 'अशी ही बनवाबनवी' अशा चित्रपटातून त्या घराघरात पोहोचल्या. त्यांनी 'अग्गंबाई सासूबाई' या मालिकेतुन त्यांनी छोट्या पडद्यावरही धमाकेदार एंट्री केली होती. या मालिकेत त्यांच्यासोबत तेजश्री प्रधान होती. सध्या छोट्या पडद्यावरील टॉप अभिनेत्रींनमध्ये तेजश्रीचा समावेश होतो. तेजश्रीचा स्वतःचा असा चाहतावर्ग आहे. आता या मालिकेच्या सेटवर तेजश्री कशी वागायची हे निवेदिता सराफ यांनी मुलाखतीत सांगितलं आहे. .निवेदिता यांनी लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'तिची आणि माझी इतकी घट्ट मैत्री झालीये. मी मैत्री म्हणेन ती माझ्या मुलीच्या वयाची असली तरी. कारण की आम्ही आजही भेटतो ती सिरीयल बंद होऊन इतकी वर्ष झाली तरी आजही मी आणि तेजू एकमेकांच्या संपर्कात आहोत. तिची काम करण्याची पॅशन, मी खूप कौतुक करते तिचं या बाबतीत. खूप अप्रतिम वाचन आहे. काम करण्याची पॅशन आहे. तिच्यात ती काम करायची जिद्द आहे. ती खूप छान स्वतःला मांडते, स्वतःला सादर कसं करायचं हे तिला येतं. यासाठी मला तिचं कौतुक आहे. फार गोड आहे ती. काम एके काम करते. तिची काम करण्याची इच्छाच खूप मोठी असते. ती सेटवरही अतिशय आत्मविश्वासाने वावरायची. सगळ्यांशी गोड बोलायची.' .तेजश्रीसोबतच निवेदिता यांनी तन्वी मुंडले हिचं देखील कौतुक केलं. ललित कला केंद्रची असल्याने तिच्यात ती शिकवू वृत्ती आहे असं त्या म्हणाल्या. तर विवेक सांगळे यांच्याबद्दल सांगताना त्या म्हणाल्या की, 'तो आमचा श्रावण बाळ आहे. इतका गोड मुलगा आहे. तो पॅकअपनंतर तो व्यायाम करायला जायचा. ही मेहनती मुलं आहेत. हरीश दुधाडे, अमेय वाघ ही मुलं खूप सिरीयस आणि प्रामाणिक आहेत. खूप मेहनत करणारी मुलं आहेत. मला भीमानं वाटतो या सगळ्या मुलांचा.'.निवेदिता यांच्या कामाबद्दल सांगायचं तर त्या नुकत्याच 'बिन लग्नाची गोष्ट' या चित्रपटात प्रिया बापट, उमेश कामत यांच्यासोबत दिसल्या होत्या. यासोबतच त्यांच्या 'आई बाबा रिटायर होत आहेत' या मालिकेने नुकताच प्रेक्षकांचा निरोप घेतला..मृणाल दुसानिसने अमेरिका का सोडली? सांगितलं खरं कारण; म्हणाली, 'आमचं नवीन लग्न झालेलं तेव्हा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.