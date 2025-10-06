Premier

साडी नेसलेला सचिन जोरात ओरडला आणि रिक्षावाला घाबरला... निवेदिता यांनी सांगितला 'बनवाबनवी'च्या शूटिंगचा किस्सा

ASHI HI BANWA BANVI SHOOT INCIDENT RECALL BY NIVEDITA SARAF : 'बनवाबनवी' या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान घडलेला एक धमाल किस्सा निवेदिता यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितला आहे.
Payal Naik
Updated on

'अशी ही बनवाबनवी' या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अनेक रेकॉर्ड केले. मराठी सिनेसृष्टीसाठी हा चित्रपट मैलाचा दगड ठरला. प्रेक्षकांनी या चित्रपटासाठी थिएटरमध्ये तुडुंब गर्दी केली होती. या चित्रपटात सचिन पिळगावकर, अशोक सराफ, सुशांत रे, लक्ष्मीकांत बेर्डे, निवेदिता सराफ, प्रिया बेर्डे, सुप्रिया पिळगावकर आणि अश्विनी भावे यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. या कलाकारांनी हा सिनेमा अजरामर केला. हा सिनेमा सचिन पिळगावकर यांनी दिग्दर्शित केला होता. हा सिनेमा आजही टीव्हीवर मोठ्या आवडीने पाहिला जातो. मात्र या सिनेमाच्या शुटिंगवेळी एक धमाल किस्सा घडला होता. जो निवेदिता यांनी मुलाखतीत सांगितला आहे.

