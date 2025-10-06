साडी नेसलेला सचिन जोरात ओरडला आणि रिक्षावाला घाबरला... निवेदिता यांनी सांगितला 'बनवाबनवी'च्या शूटिंगचा किस्सा

'अशी ही बनवाबनवी' या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अनेक रेकॉर्ड केले. मराठी सिनेसृष्टीसाठी हा चित्रपट मैलाचा दगड ठरला. प्रेक्षकांनी या चित्रपटासाठी थिएटरमध्ये तुडुंब गर्दी केली होती. या चित्रपटात सचिन पिळगावकर, अशोक सराफ, सुशांत रे, लक्ष्मीकांत बेर्डे, निवेदिता सराफ, प्रिया बेर्डे, सुप्रिया पिळगावकर आणि अश्विनी भावे यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. या कलाकारांनी हा सिनेमा अजरामर केला. हा सिनेमा सचिन पिळगावकर यांनी दिग्दर्शित केला होता. हा सिनेमा आजही टीव्हीवर मोठ्या आवडीने पाहिला जातो. मात्र या सिनेमाच्या शुटिंगवेळी एक धमाल किस्सा घडला होता. जो निवेदिता यांनी मुलाखतीत सांगितला आहे. .लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत निवेदिता म्हणाल्या, 'आम्ही नानावटी बंगल्यात शूट करत होतो. बनवाबनवी करताना कळत होतं. की काहीतरी छान करतोय आपण. ते एवढं ग्रेट, कल्ट सिनेमा असेल असं वाटलं नव्हतं. चित्रपटात साची आणि लक्ष्मीकांत दोघेही साडी नेसतात. चित्रपटाचे दोन शॉट होते. बंगल्याबाहेर त्यांनी कॅमेरा लावला होता. सचिन आणि ते सगळे चौघेजण रिक्षातून उतरतात आणि येतात. आणि दुसरं मी आणि सुप्रिया रिक्षातून उतरून येतो आणि आत जायला लागतो. 'बनवा बनवी' गाण्याच्या शेवटी तो शॉट आहे. त्याच्या आधी त्यांनी त्यांचा शॉट लावला होता. एकाच वेळेला त्यांनी दोन्ही शॉट घेतले होते.'.निवेदिता पुढे म्हणाल्या, 'ते कुठलेतरी रिक्षवाले आणले होते. तर ते असे उतरले आणि सचिन त्याच्या आवाजात जोरात बोलला, काय रे ते इकडे... तो रिक्षावाला एकदम कावराबावरा झाला. घाबरला. ही का अशा आवाजात बोलतेय. त्या रिक्षावाल्याचे हावभाव इतके भारी होते. आणि आम्ही इतके हसायला लागलो, इतके हसायला लागलो की काही विचारू नका. म्हणजे त्याच्या चेहऱ्यावर असे भाव होते की साडी नेसलेली अवधी सुंदर बाई आणि हीचा आवाज असा. सचिन दिसतंच इतका सुंदर होता की कुणाचाही विश्वास बसला असता ती बाई आहे. आणि लक्ष्मीकांतच्या आयुष्यातला सगळ्यात बेस्ट भूमिका ती होती.' .या मुलाखतीत निवेदिता यांनी इतरही चित्रपटांचे आणि कलाकारांचे किस्से सांगितले आहेत. .मी दमलीये! लग्नानंतर आशुतोष यांच्या पाहुण्यांना कंटाळलेल्या रेणुका शहाणे; शेवटी एके दिवशी रागात...\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.