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निवेदिता सराफच्या आईला पाहिलत का? अभिनेत्री दिसते सेम आईसारखी, Photo Viral

NIVEDITA SARAF SHARES EMOTIONAL POST FOR MOTHER: मराठी अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी आईच्या वाढदिवसानिमित्त भावनिक पोस्ट शेअर करत जुने फोटो चाहत्यांसोबत शेअर केले.
NIVEDITA SARAF

NIVEDITA SARAF

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MARATHI ACTRESS NIVEDITA SARAF UNSEEN FAMILY PHOTOS: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरवर मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. त्यांनी नाटक, मालिका, आणि सिनेमा अशा विविध माध्यमातून आपल्या अभिनयाची छाप प्रेक्षकांच्या मनात टाकली. दरम्यान निवेदिता सोशल मीडियावर सक्रीय असतात. त्या नेहमीच त्यांचे कुटुंबासोबतचे फोटो शेअर करत असतात. अशातच काही दिवसांपूर्वी त्यांनी मुलासोबतचा फोटो शेअर केला होता.

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