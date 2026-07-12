निवेदिता सराफच्या आईला पाहिलत का? अभिनेत्री दिसते सेम आईसारखी, Photo Viral

MARATHI ACTRESS NIVEDITA SARAF UNSEEN FAMILY PHOTOS: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरवर मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. त्यांनी नाटक, मालिका, आणि सिनेमा अशा विविध माध्यमातून आपल्या अभिनयाची छाप प्रेक्षकांच्या मनात टाकली. दरम्यान निवेदिता सोशल मीडियावर सक्रीय असतात. त्या नेहमीच त्यांचे कुटुंबासोबतचे फोटो शेअर करत असतात. अशातच काही दिवसांपूर्वी त्यांनी मुलासोबतचा फोटो शेअर केला होता. .निवेदता सराफ यांचं स्वत:चं एक युट्यूब चॅनल सुद्धा आहे. त्या त्यांच्या युट्यूब चॅनलवर विविध पदार्थांच्या रेसिपी शेअर करत असतात. इतक्या वयातही त्या मालिका, युट्यूबमधून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहेत. त्या नेहमीच त्यांच्या यशाचं श्रेय त्यांच्या आई आणि मोठ्या बहिणीला देत असतात. .अशातच आता निवेदिता सराफ यांनी आईच्या वाढदिवसानिमित्त एक जुना फोटो शेअर केलाय. आईची खूप आठवण येत असल्याचं म्हणत त्यांनी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यात. त्यांचा तो फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून अनेकांनी कमेंट्स करत आईसारख्याच निवेदिता दिसत असल्याचं म्हटलय. .निवेदिता सराफ यांनी शेअर केलेल्या फोटोमध्ये आईसोबतचे काही जुने फोटो शेअर केले आहे. एका फोटोमध्ये त्या तरुण असताना आईसोबत मंचावर बोलताना दिसताय. तर दुसऱ्या फोटोमध्ये त्या जेव्हा गरोदर होत्या तेव्हाचा फोटो पोस्ट केल्याचं दिसतय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .शिवरायांचं सागरी स्वराज्य जपणाऱ्या पराक्रमी योद्ध्याची कथा! महाराजांच्या मावळ्याचा पराक्रम आता सिनेमागृहात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.