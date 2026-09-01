१०२ पेक्षा जास्त ताप तरीही निवेदिता सराफ यांनी केलं 'कृष्णाईच्या लेकी'चं शूटिंग; अभिनेत्याच्या हातालाही होती सलाइन

मराठी कलाकारांचं त्यांच्या कामासाठी, त्यांच्या वक्तशीरपणासाठी आणि त्यांच्या शिस्तीसाठी कायम कौतुक केलं जातं. मराठी कलाकार हे कामासाठी जिवाचीही पर्वा करत नाहीत याची अनेक उदाहरणं आहेत. प्रेक्षकांचं प्रेम आणि आपल्या कलेवर असलेली भक्ती त्यांना आजारपणातही घरी बसू देत नाही. त्यामुळेच अभिनेत्री निवेदिता सराफ अंगात ताप असतानाही 'कृष्णाईच्या लेकी' मालिकेच्या शूटिंगसाठी गेल्या होत्या. अंगात १०२ पेक्षाही जास्त ताप असूनही त्यांनी मालिकेच्या चित्रीकरणात खंड पडू नये म्हणून सेटवर उपस्थिती लावली. .निवेदिता सराफ यांना ताप, सर्दी, खोकला एकत्र झाल्याने त्यांची प्रकृती खालावली होती. अशात दररोज तीन तासांचा प्रवासही त्यांनी केला. महाराष्ट्र टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत त्या म्हणाल्या, 'मालिकेच्या चित्रीकरणासाठी जवळपास २० ते २२ दिवस काम करावं लागतं, त्यामुळे दोन किंवा चार महिन्यांत अध्येमध्ये आजारी पडणं होतंच असतं. 'कृष्णाईच्या लेकी' ही मालिका सध्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे; त्यामुळे चित्रीकरण कुठेही थांबता कामा नये, असं मला वाटत होतं. अशा प्रसंगाना सामोरं जाण्याची ताकद नाटकानं दिली आहे. यापूर्वीही असे प्रसंग आले आहेत; पण अशा वेळी इच्छाशक्ती जागृत ठेवून काळजी घ्यावी लागते.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'मला माझ्या मालिकेच्या संपूर्ण टीमनं सहकार्य केलं. मालिकेत शंकरचं काम करणारा रोहित परशुराम हासुद्धा आजारी होता. त्याला डेंग्यू झाला होता. तो दररोज सलाइन लावून मग चित्रीकरणासाठी उभा राहायचा. या दिवसांमध्ये दिग्दर्शकानं आम्हाला खूप साथ दिली. संपूर्ण टीम एक कुटुंब असल्यासारखं काळजी घेत होतं. गरम पाणी, आरामासाठी थोडा वेळ, गरजेचे प्रसंग पूर्ण करून घरी लवकर पाठवणं अशी सर्वोतोपरी काळजी घेतली गेली. त्यामुळे आजारपणातून बाहेर पडायला मदत झाली.' 'कलाकार जेव्हा मुख्य पात्राची जबाबदारी स्वीकारतो; तेव्हा ती पूर्ण ताकदीनंच करावी लागते. आजारपण, दुखापत अशा वेळी स्वतःची आणि इतरांची काळजी घेत काम पूर्ण करावं लागतं. सेटवर काम सुरू केल्यावर आजारपण विसरायला होतं. काम उभं राहण्याची ऊर्जा देतं', असंही त्या म्हणाल्या. .'तुझ्याकडे तुला मागणे'! स्टार प्रवाहवर येतेय नवी मालिका; झी मराठीवर गाजलेला नायक साकारणार मुख्य भूमिका, प्रोमो व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.