निवेदिता सराफ करतात ते इंटरमिटेंट फास्टिंग म्हणजे काय? किती ते किती वाजेपर्यंत करतात? म्हणाल्या, 'मी कायम...'

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं करणाऱ्या लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी मराठी सिनेसृष्टीत अनेक हिट चित्रपटात काम केलंय. फक्त चित्रपटच नाही तर अनेक मालिका आणि नाटकातही त्या दिसतात. निवेदिता आज ६३ वर्षांच्या आहेत. मात्र त्या त्यांच्या खाण्यापिण्याची प्रचंड काळजी घेताना दिसतात. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत निवेदिता यांनी त्या इंटरमीडिएट फास्टिंग करत असल्याचं सांगितलं. ज्यामुळे त्यांचं वजन नियंत्रणात राहतं. निवेदिता करत असलेल्या इंटरमिटेंट फास्टिंग म्हणजे काय आणि ते त्या कशा करतात, जेवणात काय खातात याबद्दल त्यांनी या मुलाखतीत सांगितलंय. .निवेदिता यांनी सर्व काहीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'मी खाण्यात खूप काळजी घेते, मी बाहेरचं काहीही खात नाही, मुंबईत मी माझा डबा घेऊन जाते. सध्या मी इंटरमिटेंट फास्टिंग करतेय. संध्याकाळी साडेसात वाजता माझं शेवटचं जेवण असतं. मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११. ३० वाजता मी जेवते. म्हणजे एवढ्या १६ तासांचा मी उपवास करते. सकाळचा चहा बंद केलाय. त्याऐवजी मी समप्रमाणात जिरं, बडीशेप, ओवा आणि मेथी हे भाजून ठेवते आणि पावडर बनवून ठेवते. कारण मला ट्रॅव्हल करायला लागतं नाहीतर तुम्ही घरी असंच भिजत घातलं तरी चालतं. आणि ते पाणी गरम करायचं आणि चार पेल्यांचे २ पेले होईपर्यंत पाणी आटवायचं आणि ते प्यायचं. त्या आधी उठल्यावर मी जप करते.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'मी ५ वाजता उठते, ६ ते ७ चालायला जाते. या एका तासात मी ६ किमी तरी चालते अगदी पटापट. आल्यावर मी स्ट्रेचेस करते. तुम्ही दिवसभर काम करता तो व्यायाम नसतो. ते काम असतं. तुमच्या स्किनसाठी महत्वाचं आहे फ्राइड न खाणं. तुमचं पोट साफ होणं खूप गरजेचं आहे. त्यास्तही लवकर जेवणं गरजेचं आहे. माझा पहिला चहा दुपारी ४ वाजता होतो. जो मी सांगितला जी पावडर ती. आणि ग्रीन टी मी बरोबर घेऊन निघते. ती सुद्धा घरी लावलेल्या गवती चहाच्या पानांची, तुळस, आलं, जेष्ठमध, आवळा असला तर नाहीतर आवळ्याची पावडर जी मिळते ती, दालचिनी. या सगळ्याचा उकाळा केलेला असतो तो. काढा आणि ते पाणी. यात कुठलंही गोड नाहीये. मध नाहीये, गूळ नाहीये, दूध नाहीये. दुपारी मी भरपेट जेवते आणि रात्री ७. ३० ला शेवटचं जेवण.' . 'ठरलं तर मग' मालिकेतील दोन अभिनेत्यांचा मुंबई लोकलने प्रवास; आला असा अनुभव, म्हणाले- एका स्टेशनवर पोलीस... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.