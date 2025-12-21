Premier

'मी जिवंत आहे, माझं डोकं दारावर...' अपघातानंतर नोरा फतेहीची पहिली प्रतिक्रिया, आता कशी आहे तब्येत?

NORA FATEHI REACTS AFTER CAR ACCIDENT: बॉलिवूड अभिनेत्री नोरा फतेही हिचा शनिवारी भीषण कार अपघात झाला. अपघातानंतर तिने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत तिच्या तब्येतीबाबत माहिती दिली आहे.
Apurva Kulkarni
Nora Fatehi Shares Health Update : बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री नोरा फतेही हिचा शनिवारी भीषण अपघात झाला होता. नोरा डेव्हिड गुएटा इथं कॉन्सर्टला जाताना तिच्या कारला दुसऱ्या कारने जोरदार धडक दिली. माहितीनुसार समोरच्या कारमधील व्यक्ती मद्यधुंद अवस्थेत होता. या अपघातात अभिनेत्री गंभीर जखमी झाली. त्यानंतर तिला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एवढी दुखापत होऊनही नोरा डेव्हिड गुएटाच्या कॉन्सर्टला उपस्थित राहिली.

