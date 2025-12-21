'मी जिवंत आहे, माझं डोकं दारावर...' अपघातानंतर नोरा फतेहीची पहिली प्रतिक्रिया, आता कशी आहे तब्येत?

Nora Fatehi Shares Health Update : बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री नोरा फतेही हिचा शनिवारी भीषण अपघात झाला होता. नोरा डेव्हिड गुएटा इथं कॉन्सर्टला जाताना तिच्या कारला दुसऱ्या कारने जोरदार धडक दिली. माहितीनुसार समोरच्या कारमधील व्यक्ती मद्यधुंद अवस्थेत होता. या अपघातात अभिनेत्री गंभीर जखमी झाली. त्यानंतर तिला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एवढी दुखापत होऊनही नोरा डेव्हिड गुएटाच्या कॉन्सर्टला उपस्थित राहिली. .कशी आहे नोरा फतेहीची तब्येतनोराने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट करत तिच्या तब्येतीबाबत अपडेट दिली आहे. तिने व्हिडिओ शेअर केलाय. त्यात ती चाहत्यांना म्हणतेय की, 'हॅलो मित्रांनो मी जीवंत आहे. तसंच मी पुर्णपणे ठीक आहे. हे सांगण्यासाठीच मी हा व्हिडिओ केला आहे. शनिवारी माझा मोठा अपघात झाला. नशेत असलेल्या एका व्यक्तीनं माझ्या गाडीला जोरात धडक दिली. ती धडक इतकी जोरात होती की, माझी कार दुसऱ्या बाजुला फेकली गेली. त्यात माझं डोकं काचेला आपटलं.'.नोराच्या डोक्याला दुखापतपुढे बोलताना नोरा फतेही म्हणाली की, ' मी जीवंत आहे. परंतु डोकं आदळल्यामुळे डोक्याला थोडी सूज आली आहे. तसंच थोडीची किरकोळ दुखापत सुद्धा झाली आहे. देवाच्या कृपेने मी ठिक आहे, नाहीतर परिस्थिती फार वाईट असू शकली असती.' तिची पोस्टनंतर चाहत्यांना तिची प्रचंड काळजी लागलीय. चाहते तिच्या व्हिडिओवर कमेंट्स करत तब्येतीची काळजी घेण्याचं आवाहन करत आहेत..दरम्यान यावेळी नोराने दारु पिऊन गाडी चालवणाऱ्याविरोधात संताप व्यक्त केलाय. यावेळी बोलताना ती म्हणाली की, 'दारु पिऊन गाडी चालवू नये. हे 2025 आहे. तरीही अशा गोष्टी घडताय, यावर खरंच विश्वास बसत नाही. त्यामुळेच मला दारु, ड्रग्स अशा गोष्टी अजिबात आवडत नसल्याचं' ती बोलताना म्हणाली. .इमरान हाश्मीसोबत मोठी दुर्घटना? शूटिंग दरम्यान फाटले पोटातले टिश्यू? काय घडलं नेमकं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.