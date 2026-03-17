'यापेक्षा पॉर्न बरं असतं' नोरा फतेहीच्या गाण्यावर भडकले नेटकरी, म्हणाले...'शब्द असे की...'

NORA FATEHI'S DANCE VIRAL VIDEO: बॉलीवूड अभिनेत्री आणि डान्सर नोरा फतेही सध्या चर्चेत आलीय. 'केडी, द डेविल' या सिनेमातील 'सरके चुनर तेरी सरके' या आयटम सॉन्गमुळे तिला ट्रोल केलं जातय. रविवारी हे गाणं रिलीज झालं. लगेचच हे गाणं सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालंय. व्हिडिओवर अनेकांनी नोराच्या डान्सचं कौतूक केलं. परंतु अनेकांनी या गाण्याच्या लीरिक्सवर टीका केलीय. 'गाण्यात किती डबल मीनिंग शब्द आहेत' असं म्हणत नेटकरी गाण्यावर चांगलेच भडकलेलं पहायला मिळालं. .सध्या गाण्याचे लिरिक्स सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. हे गाणं एक डान्स बार मधलं आहे. जिथे नोरा सोबत अनेक बॅकअप डान्सर्स तिच्यासोबत डान्स करताना पहायला मिळताय. जेव्हा गाणं प्रदर्शित झालं तेव्हा गाण्याचे लिरिक्स ऐकल्यानंतर नेटकऱ्यांनी खुप टीका केलीय. .हे गाणं सिंगर मंगलीने गायलं असून गाण्याचे लिरिक्स रकीब आलम यांनी लिहले आहे. परंतु आता या गाण्याच्या आशयावर आक्षेप घेण्यात आलाय. अनेकांनी कमेंट्स करत गाण्याला 'अश्लिल' म्हटलय. तसंच अनेकांनी गाण्यावर बंदी घालण्याची सुद्धा मागणी केली आहे. .दरम्यान प्रसिद्ध गायक अरमान मलिक यांनी देखील गाण्यावर टीका केलीय. 'कमर्शियल गाण्याचं लिखाण इतक्या खालच्या पातळीवर गेल्याचं पाहून लाज वाटतेय' असं ते म्हणालेत. तसंच 'या गाण्याचे शब्द ऐकून हदरुन गेल्याचं'ही ते म्हणालेत. अनेकांनी कमेंट्स करत 'यापेक्षा पॉर्न बरं' असल्याचं म्हटलय..या गाण्यात नोरासह अभिनेता संजय दत्त पहायला मिळतोय. त्यामुळे चाहत्यांनी संजूबाबावर सुद्धा नाराजी व्यक्त केलीय. दरम्यान 'केडी: द डेविल' हा सिनेमा ३० एप्रिलला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात ध्रुव सरजा, शिल्पा शेट्टी, नोरा फतेही, संजय दत्त मुख्य भूमिकेत पहायला मिळणार आहे.