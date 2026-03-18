नोराचं अश्लील गाणं लिहिणाऱ्या गीतकाराला चक्क मिळालाय ऑस्कर! प्रकरण अंगावर आल्यास पलटला, 'या' व्यक्तीवर फोडलं खापर!

CONTROVERSY OVER NORA FATEHI SONG DEEPENS: बॉलिवूड अभिनेत्री नोरा फतेही हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. अभिनयापेक्षा तिच्या डान्समुळे ती जास्त चर्चेत असते. नोरा आपल्या अनोख्या नृत्यातून चाहत्यांना घायाळ करते. तिचे अनेक गाणे सुपरहिट आहेत. बॉलिवूडच्या आयटम साँगमध्ये नोराचा डान्स असतोच. परंतु सध्या एक प्रदर्शित झालेल्या गाण्यामुळे नोरा चांगलीच अडचणीत सापडली आहे. या गाण्यामुळे नोराला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतोय. .नोरा फतेही आणि संजय दत्त यांच्यावर चित्रित केलेलं सरके चुनर तेरी सरके या गाण्यामुळे मोठा वाद निर्माण झालाय. हे गाणं 'केडी-द डेविल' या कन्नड सिनेमातील आहे. हे गाणं प्रदर्शित झाल्यापासून मोठा वाद निर्माण झाला. त्यानंतर हे गाणं युट्यूबवरून हटवण्यात आलं. दरम्यान या गाण्याचे बोल आणि कोरिओग्राफी अत्यंत अश्लील असल्याची टीका करण्यात आलीय. आता गाण्याचे गीतकार रकीब आलम यांनी ट्रोलिंगवर प्रतिक्रिया दिली आहे. .एचटी सिटीशी बोलताना रकीब आलम म्हणाले की, ''सरके चुनर तेरी सरके' हे गाणं मी लिहलं नाही. हे गाणं चित्रपट दिग्दर्शक प्रेम यांनी मुळ कन्नडमध्ये लिहंल होतं. जेव्हा हे गाणं मला लिहायला सांगितलं तेव्हा मी नकार दिला होता. कारण या गाण्यात अश्लील शब्द असल्यानं सेन्सॉर आक्षेप घेणार मला माहित होतं. त्यामुळे मी त्यांना याबद्दल आधीच बजावलं होतं. परंतु त्यांनी मला कन्नड शब्द हिंदीत भाषांतरीत करायला सांगितले. एका चालीत बसावता येईल असं लिहिण्यात सांगितलं. त्या कन्नड गाण्यात चूसेगा, चाटेगा असे अनेक शब्द होते. मी हे गाणं लिहणार नाही म्हटलेलं. परंतु या गाण्याची आता मला खरंच लाज वाटतेय. मी आता हे चांगल्या शब्दांसह लिहून पाठवलं आहे. लवकरच ते प्रदर्शित होईल.' असं अलीम यांनी सांगितलं.कोण आहेत गीतकार रकीब आलम?माहितीनुसार रकीब आलम हे गीतकार आणि संगीतकार आहेत. त्यांनी साऊथमधील अनेक सुपरहिट सिनेमांची गाणी लिहली आहे. त्यांनी 'पुष्पा: द राइज' सिनेमातील 'श्रीवल्ली आणि 'ऊ बोलेगा या ऊऊ बोलेगा' या गाणही हिंदीत लिहलं होतं. तसंच त्यांनी RRR सिनेमातील 'नाटू नाटू' सुद्धा गाणं लिहलं होतं. त्याचबरोबर त्यांनी ए. आर. रहमान आणि देवी श्री प्रसाद यांच्यासारख्या संगीतकारासोबत काम केलय.