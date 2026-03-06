'लोकांनी ऐकण्याची क्षमता गमावलीय' नोरा फतेही नेटकऱ्यांवर संतापली, म्हणाली...'समर्थन करणं हे...'

NORA FATEHI RESPONDS TO TROLLS AFTER HER INSTAGRAM VIDEO: अभिनेत्री नोरा फतेही तिच्या डान्समुळे चर्चेत असते. सोशल मीडियावर सुद्धा तिची नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. दरम्यान अशातच आता नोरा फतेहीला सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचा सामना करावा लागलाय. अमेरिकेसह इस्त्राइल आणि इराण यांच्यात वाढत असलेल्या तणावामुळे जगभरात अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झालय. .याच पार्श्वभूमीवर नोरा फतेहीने इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करत लोकांना एकता, करुणा आणि शांततेचा संदेश दिला होता. या व्हिडिओमध्ये तिने आपण सध्या भारतात सुरक्षित असल्याचे सांगत जगभर सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे अनेक लोकांमध्ये भीती आणि चिंता निर्माण होत असल्याची भावना व्यत्ता केली. .मात्र, तिच्या या शांततेच्या संदेशावर काही नेटकऱ्यांनी टीका केली. काहींनी तिच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावत जागतिक राजकारणावर मत व्यक्त केल्याबद्दल तिच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, यानंतर नोराने आणखी एक व्हिडिओ शेअर करत ट्रोलर्सना स्पष्ट शब्दांत उत्तर दिले..ती म्हणाली की, 'लोकांनी ऐकण्याची आणि समजून घेण्याची क्षमता गमावली आहे. मी जे काही सांगितलंय, त्याचा गैरसमज केला जातोय. गोंधळाच्या विरोधात बोलणे आणि शांततेचे समर्थन करणे चुकीचे असूच शकत नाही." सतत सुरू असलेल्या संघर्षाध्या बातम्या पाहून मन अस्वस्थ होते, अशी भावनाही तिने व्यक्ता केली. शांततेसाठी आवाज उठवणे वादग्रस्त ठरू नये, असे सांगत तिने पुढेही एकता आणि करुणेया संदेश देत राहण्याचा आवाहन केलय..आपला स्वतःचा चित्रपट आहे असं समजून... आगामी 'राजा शिवाजी' चित्रपटाबद्दल काय म्हणाला रितेश देशमुख .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.