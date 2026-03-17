नेटीझन्स भडकल्यावर नोराचं ते अश्लील गाण्याचं हिंदी व्हर्जन तात्काळ हटवलं पण इतर भाषांमध्ये जैसे थे !

Nora Fatehi Viral Vulgar Hindi Song Delete On Social Media Platforms : अभिनेत्री नोरा फतेहीचं वादग्रस्त ठरलेलं अश्लील गाणं सरके सरके नेटीझन्स नाराज झाल्यानंतर डिलिट करण्यात आलं आहे.
Bollywood News : आजवर बॉलीवूड आणि दाक्षिणात्य सिनेविश्वात एक से एक आयटम नंबर देणारी नृत्यांगना नोरा फतेही नुकत्याच रिलीज झालेल्या गाण्यामुळे ट्रॉल झाली आहे. केडी : द डेव्हिल या संजय दत्तची मुख्य भूमिका असलेल्या सिनेमातील सरके सरके गाणं नुकतंच सोशल मिडियावर रिलीज करण्यात आलं. पण या गाण्याच्या हिंदी व्हर्जनमध्ये अश्लील शब्द असल्यामुळे नेटकऱ्यांनी गाण्यावर टीका केली.

