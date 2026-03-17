नेटीझन्स भडकल्यावर नोराचं ते अश्लील गाण्याचं हिंदी व्हर्जन तात्काळ हटवलं पण इतर भाषांमध्ये जैसे थे !

Bollywood News : आजवर बॉलीवूड आणि दाक्षिणात्य सिनेविश्वात एक से एक आयटम नंबर देणारी नृत्यांगना नोरा फतेही नुकत्याच रिलीज झालेल्या गाण्यामुळे ट्रॉल झाली आहे. केडी : द डेव्हिल या संजय दत्तची मुख्य भूमिका असलेल्या सिनेमातील सरके सरके गाणं नुकतंच सोशल मिडियावर रिलीज करण्यात आलं. पण या गाण्याच्या हिंदी व्हर्जनमध्ये अश्लील शब्द असल्यामुळे नेटकऱ्यांनी गाण्यावर टीका केली. .केव्हीएन प्रॉडक्शनची निर्मिती असलेल्या केडी : द डेव्हिल या सिनेमातील सरके चुनर तेरी सरके हे गाणं 14 मार्च रोजी रिलीज करण्यात आलं. हे गाणं बहुभाषिक आहे. एकाचवेळी हे गाणं कन्नड, तमिळ, तेलुगू , हिंदी आणि मल्याळम भाषेत रिलीज करण्यात आलं होतं. पण अल्पावधीतच हिंदी व्हर्जन अश्लील शब्दांमुळे व्हायरल झालं . .सोशल मिडियावर या गाण्याला खूप विरोध आला. या गाण्याच्या विरोधात केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाकडेही टीका करण्यात आली. त्यानंतर अखेरीस या गाण्याचं हिंदी व्हर्जन सगळ्या सोशल मीडिया साइट्सवरून डिलिट करण्यात आलं आहे पण या गाण्याचे इतर भाषेतील व्हर्जन अजूनही इतर सोशल मीडिया साईट्सवर उपलब्ध आहेत. .अॅडव्होकेट विनीत जिंदाल माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे तक्रार दाखल करत या गाण्याचे शब्द अतिशय अश्लील, बीभत्स आणि लैंगिकदृष्ट्या सूचक असल्याचं म्हटलं. यामुळे अल्पवयीन मुलांच्या मनावर चुकीचा परिणाम होऊ शकतो अशी तक्रार त्यांनी दाखल केली. भारतीय न्याय संहिता, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचा संदर्भ देत ही तक्रार दाखल करण्यात आली. .तर सोशल मिडियावरही अनेक यूजर्सनी याबाबत पोस्ट करत संताप व्यक्त केला. तर अनेकांनी निर्मात्यांवर कडक कारवाई करण्याचीही मागणी केली होती. गाणं जारी सोशल मिडियावरून डिलिट करण्यात आलं असलं तरीही निर्मात्यांवर कारवाई होणार का ? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.