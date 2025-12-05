अहान- अनीत नाही तर 'या' ५५ वर्षाच्या बॉलिवूड अभिनेत्याला सगळ्यात जास्त केलं गेलं गूगल सर्च, कारण वाचून आठवेल फेब्रुवारी महिना

२०२५ हे वर्ष आता संपायला आलं आहे. हे वर्ष चित्रपटांच्या बाबतीत चांगलं ठरलं, पण त्याचबरोबर यावर्षी अनेक गोष्टी घडल्या ज्या सेलिब्रिटींसाठी चांगल्या वाईट आठवणी बनून राहिल्या. वर्ष संपत असतानाच, या वर्षातील सर्वाधिक शोधल्या गेलेल्या चित्रपटांपासून ते सर्वाधिक सर्च केलेल्या बॉलीवूड कलाकारांपर्यंतची यादी समोर येत आहे. गूगल इंडियाने २०२५ मध्ये सर्वाधिक सर्च केलेल्या ॲक्टर्स आणि मीडिया पर्सनॅलिटीजची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत चार भारतीय नावं आहेत, त्यापैकी तीन ॲक्टर्स आणि एक यूट्यूबर आहे. . 'सैयारा' चित्रपटामुळे चर्चेत आलेले नवे कलाकारया वर्षी 'सैयारा' चित्रपटाची जोरदार चर्चा झाली आणि याच कारणामुळे लोकांनी या चित्रपटाचे कलाकार अहान पांडे आणि अनीत पड्डा यांना मोठ्या प्रमाणात सर्च केलं. हे दोन्ही नवीन कलाकार त्यांच्या पहिल्याच 'सैयारा' चित्रपटामुळे देशभरात चर्चेत होते. अहान पांडे २०२५ मध्ये भारतात सर्वाधिक सर्च केल्या गेलेल्या कलाकारांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर अनीत या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे. मोहित सूरीच्या या चित्रपटातील या दोघांच्या ऑनस्क्रीन जोडीने लोकांची मनं जिंकली होती. .सैफ अली खान पहिल्या क्रमांकावर५५ वर्षांचा सैफ अली खान २०२५ मध्ये Google वर सर्वाधिक सर्च केल्या गेलेल्या कलाकारांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. पण लोकांनी त्याला कोणत्याही चित्रपट किंवा वेब सीरिजमुळे सर्च केलेलं नाही. फेब्रुवारी महिन्यात सैफसोबत घडलेल्या घटनेने सगळ्यांना हादरवलं होतं. याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात एक चोर त्याच्या घरात घुसला आणि त्याने सैफवर चाकूने हल्ला केला होता. मुलांना धोका असल्यामुळे सैफने त्या चोराशी दोन हात केले होते. पण चोराने त्याच्या पाठीत चाकू खुपसला, ज्यामुळे त्याच्या मणक्याला दुखापत झाली. या हल्ल्यानंतर सैफ अनेक महिने चर्चेत राहिला होता. या घटनेमुळे सैफ सर्वाधिक सर्च केलेल्या कलाकारांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. .तिसऱ्या क्रमांकावर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादियाया यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर रणवीर अल्लाहबादिया आहे. मात्र, त्याला सर्च करण्यामागे चांगलं कारण नव्हतं. समया रैनाच्या 'इंडियाज गॉट लेटेंट' या शोमध्ये त्याच्या एका अभद्र कमेंटमुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यांच्या या कमेंटमुळे सोशल मीडियावर बरीच टीका करण्यात आली. अर्थात, आपली चूक लक्षात येताच त्याने माफीही मागितली. त्यांच्या विरोधात अनेक एफआयआर (FIR) दाखल झाले आणि कोर्टाने त्यांच्या पॉडकास्टला तात्पुरते थांबवण्याचे निर्देशही दिले होते. यानंतर, मार्च २०२५ मध्ये, सुप्रीम कोर्टाने त्यांना 'द रणवीर शो' (The Ranveer Show) पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली, परंतु त्यांना नैतिकता आणि शालीनता राखण्याची अट घालण्यात आली होती..जर तिचं लग्न माझ्यासोबत झालं असतं तर... माधुरीसोबत लग्न तोडण्यावर सुरेश वाडकरांनी पहिल्यांदाच दिली प्रतिक्रिया \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.