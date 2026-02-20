निक जोनसने तर हातात घातलं पण 'हा' मराठी अभिनेता चक्क गळ्यात घालून फिरतोय बायकोच्या नावाचं मंगळसूत्र, कोण आहे तो?

बॉलिवूडनंतर हॉलिवूडमध्ये आपला जलवा दाखवणारी लोकप्रिय अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. खरं तर प्रियांकाची चर्चा तिच्या नवऱ्यामुळे होतेय. प्रियांकाचा नवरा निक जोनास हा ग्रीन फ्लॅग नाही तर ग्रीन फॉरेस्ट आहे असं म्हटलं जातंय. त्याचं कारण म्हणजे त्याने हातात घातलेलं मंगळसूत्र ब्रेसलेट. एका व्हिडिओमध्ये त्याच्या हातातलं ब्रेसलेट मंगळसूत्र दिसलं आणि चाहते त्याच्यावर फिदा झाले. सगळ्या स्तरांवर त्याचं कौतुक होऊ लागलं. मात्र त्याच्याही आधी एक मराठी अभिनेता आहे ज्याने लग्नात मंगळसूत्र घातलं आहे. .निकने हातात घातलेल्या मंगळसूत्राची जोरदार चर्चा रंगली. मात्र एका मराठी अभिनेत्याने त्याच्या लग्नाच्या दिवशी त्याच्या पत्नीच्या नावाचं मंगळसूत्र घातलं होतं. लग्नात स्त्रियांना मंगळसूत्र घालण्यात येतं. त्यांच्या सौभाग्याचं लेणं मानलं जातं. विवाहीत असण्याची खून म्हणूनही मंगळसूत्र घातलं जातं. मंगळसूत्राला विवाहित स्त्रीच्या आयुष्यात खूप महत्वाचं स्थान असतं. आता स्त्रिया हातातही मंगळसूत्र घालताना दिसतात. मात्र पुरुषांनी मंगळसूत्र घालण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. निक जोनासपूर्वीही एका अभिनेत्याने गळ्यात पत्नीच्या नावाचं मंगळसूत्र घातलं होतं. हा अभिनेता आहे प्रसाद जवादे. .प्रसाद याने अमृता देशमुख सोबत 18 नोव्हेंबर 2023 रोजी लग्न केलं. तेव्हा फक्त अमृतानेने नाही तर प्रसादनेही तिच्या नावाचं मंगळसूत्र घातलं. प्रसाद जवादेचं मंगळसूत्र हे पारंपारिक नाही तर थोडं हटके, मॉडर्न होतं. म्हणजे त्याच्या मंगळसूत्रात एक चैन आणि त्यात अमृताच्या नावाचं पेंडंट होतं. लग्नात त्याने स्वत: आपल्या गळ्यात हे मंगळसूत्र घातलं आणि अभिमानाने दाखवलंसुद्धा होतं. तेव्हा हा विषय खूप गाजला होता. त्यावरून अनेकांनी त्याचं कौतुक केलं होतं. .अशोक सराफ यांनाही झाली 'ग'ची बाधा? लक्ष्मीकांत यांच्याबद्दल बोलताना म्हणाले- त्याने नेहमी माझ्या ड्रायव्हर, भावाची भूमिका ... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.