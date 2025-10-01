सायली -अर्जुन नाही तर ही आहे प्रेक्षकांची छोट्या पडद्यावरील सर्वाधिक आवडती जोडी; तेजश्री- सुबोधचा नंबर कितवा?

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडीच्या असतात. या मालिकांमध्ये दाखवल्या जाणाऱ्या कथा आणि त्यातील कलाकारदेखील प्रेक्षकांचे आवडते असतात. या मालिकांमधील कलाकारांच्या जोड्यादेखील चाहत्यांच्या आवडत्या असतात. चाहतेही आपल्या आवडत्या कलाकारांच्या अनेक गोष्टी फॉलो करताना दिसतात. काही चाहत्यांना टीव्हीवर दिसणाऱ्या जोड्या खऱ्या आयुष्यातही एकत्र आहेत असा समज असतो. आता इंस्टाग्रामवरील एका पेजने छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय जोड्यांचा पोल घेतला होता. त्यात आता कोणती जोडी कोणत्या क्रमांकावर आहे ते पाहूया. .टीआरपी यादीत पहिल्या क्रमांकावर असणाऱ्या 'ठरलं तर मग' या मालिकेतील सायली आणि अर्जुन लोकप्रिय जोडीच्या यादीतही पहिल्या क्रमांकावर असतील असा समज अनेकांचा असेल. मात्र तसं नसून त्यांची जोडी दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर पहिला क्रमांक पटकावलाय 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेतील काव्या आणि पार्थ यांनी. या यादीत तिसऱ्या स्थानी तू ही रे माझा मितवा फेम अर्णव आणि ईश्वरी यांची जोडी आहे. चौथ्या स्थानी लग्नानंतर होईलच प्रेम या मालिकेतले जीवा आणि नंदिनी यांची जोडी आहे..पाचवा नंबर कला आणि अद्वैत यांनी पटकावला आहे तर सहाव्या स्थानी कोण होतीस तू काय झालीस तू या मालिकेतले यश आणि कावेरी आहेत. सातव्या नंबर वर राया आणि मंजिरी तर आठव्या क्रमांकावर हळद रुसली कुंकू हसलं मधले दुष्यंत आणि कृष्णा ही जोडी आहे. यावेळी घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेमधल्या ऋषिकेश आणि जानकी तर थेट नवव्या क्रमांकावर आहेत. अशात झी मराठीवर नव्याने सुरू झालेल्या मालिकेतील तेजश्री आणि सुबोध यांची जोडी या यादीत टॉप १० मध्ये नाहीये. .घाटी म्हणजे माहितीयेत कोण? मांजरेकरांच्या 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले'चा टीझर पाहिलात? अंगावर येईल शहारा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.