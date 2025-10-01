ती मुलगी काहीच... आमिर खानच्या मुलीशी लग्न करतोय असं सांगितल्यावर काय म्हणालेली नुपूर शिखरेची आई?

आमिर खान याची मुलगी आयरा खान हिने नुपूर शिखरे याच्याशी लग्नगाठ बांधली. ते दोघे अनेक वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत होते. नुपूर हा एक फिटनेस ट्रेनर आहे. तो आमिर खानसाठीदेखील फिटनेस ट्रेनर म्हणून काम करायचा. त्याच्यासोबतच तो नूपुरलादेखील कोच करायचा. याच दरम्यान ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले. कौटुंबिक अडचणींमुळे आयरा नैराश्यात गेली होती. त्यानेच तिला यातून सावरायला मदत केली. त्यानंतर त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. मात्र जेव्हा त्याने ही गोष्ट आईला सांगितली तेव्हा यावर त्यांची काय प्रतिक्रिया होती हे त्यांनी आता एका मुलाखतीत सांगितलंय. .नुपूर आणि त्याच्या आई प्रीतम शिखरे यांनी नुकतीच सौमित्र पोटे यांच्या मित्र म्हणे या युट्यूब चॅनेलवर हजेरी लावली. यात बोलताना त्यांनी हे लग्न कसं झालं, आमिर खान आणि इतरांसोबत त्यांचं काय बोलणं झालं याबद्दल सांगितलंय. या मुलाखतीत बोलताना नूपुरच्या आई प्रितम शिखरे म्हणाल्या, 'मला कळल्यानंतर पहिली रिअँक्शन अशी होती की बापरे, कसं शक्य आहे. एज डिफरंट, लाइफ स्टाइल डिफरंट, आर्थिकदृष्ट्य डिफरंट, त्यांचं सर्कल वेगळं, आम्ही कॉमन. अगदी काहीच नाही. म्हटलं बापरे कसं होणार.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'तू तिचा उत्तम मित्र होऊ शकतोस, पण हे लग्न जमण्याची, लग्न ही कन्सेप्ट आपल्याकडे खूप वेगळी आहे. जबाबदारी आहे. दोन्ही कल्चर वेगळी आहेत. ते असूनसुद्धा त्या दोघांनी एकमेकांची जबाबदारी घेणं याची मला चिंता होती की कसं होणार मॅच. माझे मिस्टर गेल्यानंतर मला नुपूरचाच सपोर्ट आहे. मला त्याने सांगितल्यानंतर मी, रीना, आमिर जी, आयरा आणि नुपूर बसले होता. आज मी 60 वर्षांची आहे. माझ्या आयुष्यात घडून गेलेले प्रसंग बाहेरून त्यांना कळण्यापेक्षा मला त्यांना सांगायचे होते.'.प्रीतम पुढे म्हणाल्या, 'मी त्यांच्याकडे गेले, मी त्यांना एकच गोष्ट सांगितली की माझी संपत्ती ही फक्त माझा मुलगा आहे. माझ्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी मी त्यांच्यापुढ्यात मांडल्या. आमचं खूप चांगलं रिलेशन आहे. फॅमिली बॉडिंग काय असतं ते अनुभवलं.' सध्या त्यांची ही मुलाखत सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. .गिरीजाचं दैवी रूप पाहून नागेश्वरला भरणार धडकी; त्याच्याच हातून तिच्या पायावर होणार रक्ताचा अभिषेक, प्रोमो चर्चेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.