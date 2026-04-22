वडील गेल्यावर नातेवाईकांनी मोलकरणीसारखं राबवलं; स्वतःच्या कष्टाने अभिनेत्री बनली पद्मश्रीची मानकरी

Bollywood News : भारतीय इंडस्ट्रीत अनेक गुणी कलाकार होऊन गेले ज्यांनी परदेशातही ओळख कमावली. पण या प्रवासात त्यांना बऱ्याच अडचणी होत्या. काहीजण तर खूप संघर्ष करून नावारूपास आले. असाच प्रवास केलेल्या एक अभिनेत्री म्हणजे काननदेवी. बंगाली फिल्म इंडस्ट्रीमधील पहिल्या महिला सुपरस्टार अशी त्यांची ओळख होती. मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी हे स्थान मिळाले. .कानन देवी यांचा जन्म 22 एप्रिल 1916 मध्ये पश्चिम बंगालमधील हावडा शहरात झाला. अगदी लहानपणापासून तुमचं आयुष्य खडतर होतं. त्या लहान असतानाच त्यांच्या वडिलांचे निधन झालं. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यांच्या आईवर घर चालवण्याची जबाबदारी येऊन पडली. त्यामुळे आईच्या मदतीसाठी काननही कामं करू लागल्या. सुरुवातीला त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यांना मोलकरणीसारखं राबवून घेतलं. शिक्षणाच्या वयात त्यांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला. .त्यानंतर वयाच्या दहाव्या वर्षी सिनेमात काम करण्यास सुरुवात केली. जयदेव सिनेमात त्यांनी पहिल्यांदा काम केलं. त्यात त्यांनी छोटीशी भूमिका साकारली. त्याकाळी स्त्रियांनी सिनेमात काम करणं खूप कठीण होतं पण कानन यांनी जिद्दीने काम करणं सुरु ठेवलं. त्यामुळे बालकलाकार म्हणून त्यांनी अनेक सिनेमांमध्ये काम केलं पुढे त्यांच्या अभिनयाची चर्चाही होऊ लागली. .त्यानंतर त्यांनी न्यू थिएटर्समध्ये काम करणं सुरु केलं. याच दरम्यान त्यांची ओळख रायचंद बोराल यांच्याशी झाली. त्यांनी कानन यांना संगीतातील बारकावे शिकवले. यामुळे अभिनय आणि गायन या दोन्ही क्षेत्रात त्यांनी स्वतःच स्थान निर्माण केलं. मुक्ती हा सिनेमा त्यांच्या कारकिर्दीमधील मैलाचा दगड ठरला. .कानन देवी या इतक्या लोकप्रिय झाल्या की त्यांना पाहण्यासाठी लोक गर्दी करायचे. त्यावेळी सगळ्यात जास्त मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी त्या एक होत्या. त्यांच्या सिनेमाचं बजेट मर्यादित असायचे पण तेव्हाही त्या लाखो रुपयांचं मानधन घ्यायच्या. त्यामुळे त्यांची ओळख बंगाली इंडस्ट्रीमधील पहिली महिला सुपरस्टार म्हणून ओळख बनली. .1941 मध्ये त्यांनी स्वतंत्रपणे अनेक सिनेमांमध्ये काम केलं. पुढे त्यांनी स्वतःची निर्मिती संस्था सृऊ केली. 1968 धे त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केलं. 1976 मध्ये त्यांना दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. 17 जुलै 1992 मध्ये त्यांचं निधन झालं.