अभिनेता ओंकार भोजनेची दिग्दर्शकाला ५० लाखाची नोटीस; कायदेशीर कारवाईची धमकी, नेमकं प्रकरण काय?

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून घराघरात पोहोचलेला लोकप्रिय अभिनेता ओंकार भोजने आपल्या अभिनयामुळे चर्चेत असतो. त्याची प्रत्येक भूमिका प्रेक्षकांसाठी वेगळी ठरते. मात्र सध्या ओंकार एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आहे. ओंकारने 'अफरातफरी' या सिनेमाच्या दिग्दर्शक आणि सहनिर्माते मिलिंद झुंबर कवडे यांच्याविरीधात मानहानीचा दावा ठोकला आहे. या दाव्यानुसार त्याने कवडे यांना ५० लाखांची अब्रुनुकसानी भरपाई मागितली आहे. एका मुलाखतीत मिलिंद यांनी ओंकारबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांमुळे ओंकारने हे पाऊल उचललं आहे. .दिग्दर्शक मिलिंद कवडे यांनी अफरातफरी चित्रपटाच्या प्रमोशन दरम्यान ओंकार भोजनेवर अत्यंत गंभीर आणि बदनामीकारक विधाने केली होती. चित्रपटाच्या प्रमोशनला वेळ न दिल्याचा आरोप करत त्यांनी ओंकारला ‘सराईत पाकीटमार’ तसेच ‘सराईत खोटारडा’ म्हटलं होतं. ही मुलाखत आणि त्याचे स्निपेट/व्हिडिओ क्लिप्स समाजमाध्यमांवर (सोशल मीडिया) मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित करण्यात आल्यामुळे ओंकार भोजने यांनी कवडे यांना नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती वकील असीम सरोदे यांनी दिली आहे. चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण झाल्यानंतर निर्मात्यांकडून चित्रपट प्रदर्शनाच्या तारखा सतत बदलण्यात आल्या. त्यामुळे आधीच ठरलेल्या काही कार्यक्रमांमुळे भोजने या कार्यक्रमांना उपस्थित राहू शकला नाही. व्यस्त वेळापत्रक असूनही ओंकार भोजनेने दोन माध्यमांना चित्रपटाच्या प्रसिद्धीसाठी मुलाखती दिल्या होत्या..शिवाय आपली प्रतिष्ठा दुखावली असतानाही ‘आफराताफरी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून चित्रपट प्रदर्शित होईपर्यंत ओंकारने ही नोटीस पाठवली नव्हती. दिवाणी कायद्यानुसार मिलिंद कवडे यांनी केलेल्या सर्व विधानांची जाहीर बिनशर्त माफी मागावी, विधाने मागे घ्यावीत, भविष्यात अशी विधाने करू नयेत आणि 50,00,000/- (पन्नास लाख रुपये) भरपाई द्यावी. दिवाळीनंतर दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा या नोटिशीत देण्यात आला आहे. .यावर मिलिंद यांनी ओंकारचे सर्व आरोप फेंटाळून लावले आहेत. या नोटिशीला उत्तर देताना मिलिंद यांनी म्हंटल, आपण कोणतीही बदनामीकारक किंवा द्वेषभावनापूर्ण विधाने केली नव्हती. मुलाखतीत वापरलेला ‘सराईत पाकीटमार’ हा शब्द केवळ एका सर्वसामान्य संदर्भाचा भाग होता आणि तो थेट ओंकार भोजने याच्यासाठी वापरला नव्हता. चित्रीकरणादरम्यान आणि डबिंगच्या वेळी भोजने यांनी वारंवार विलंब केला, ज्यामुळे पोस्ट-प्रॉडक्शनचे वेळापत्रक बिघडले. पोस्टर शूटसाठी अनेक ज्येष्ठ कलाकारांनी वेळ दिला, पण भोजने उपलब्ध न झाल्याने अखेर एआय-जनरेटेड पोस्टर रिलीज करावे लागले, ज्यावर सोशल मीडियावरून टीका झाली. प्रसिद्धीसाठी इतर कलाकारांप्रमाणे 30 सेकंदांचा साधा सेल्फी व्हिडिओ मागूनही वारंवार सांगून त्यांनी तो पाठवला नाही. त्याच्यामुळे पुण्यातील दौरा रद्द करावा लागला असं मिलिंद यांनी त्यांच्या उत्तरात म्हटलं आहे. .माधुरी दीक्षित सासू होणार! दिवाळी पार्टीत मोठा मुलगा आरिनची गर्लफ्रेंडची एन्ट्री; नेटकरी म्हणतात- कमरेवरचा हात बघून वाटतंय... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.