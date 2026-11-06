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अभिनेता ओंकार भोजनेची दिग्दर्शकाला ५० लाखाची नोटीस; कायदेशीर कारवाईची धमकी, नेमकं प्रकरण काय?

Omkar Bhojne Legal Notice Against Director: लोकप्रिय मराठी अभिनेता ओंकार भोजने याने दिग्दर्शकाविरोधात तब्बल ५० लाखांचा दावा ठोकला आहे. तर दिग्दर्शकानेदेखील यावर उत्तर दिलं आहे.
onkar bhojane

onkar bhojane

esakal

Payal Naik
Updated on

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून घराघरात पोहोचलेला लोकप्रिय अभिनेता ओंकार भोजने आपल्या अभिनयामुळे चर्चेत असतो. त्याची प्रत्येक भूमिका प्रेक्षकांसाठी वेगळी ठरते. मात्र सध्या ओंकार एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आहे. ओंकारने 'अफरातफरी' या सिनेमाच्या दिग्दर्शक आणि सहनिर्माते मिलिंद झुंबर कवडे यांच्याविरीधात मानहानीचा दावा ठोकला आहे. या दाव्यानुसार त्याने कवडे यांना ५० लाखांची अब्रुनुकसानी भरपाई मागितली आहे. एका मुलाखतीत मिलिंद यांनी ओंकारबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांमुळे ओंकारने हे पाऊल उचललं आहे.

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Onkar Bhojane