तो अनप्रोफेशनल, खोटारडा... दिग्दर्शकाच्या आरोपावर बोलला ओंकार भोजने, म्हणतो- मी याचं उत्तर नक्की देईन

मराठमोळा अभिनेता ओंकार भोजने याने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. त्याच्या मेहनतीच्या जोरावर तो 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' पासून वेगवेगळ्या चित्रपटात दिसला. त्याच्या 'सरला एक कोटी या चित्रपटातील अभिनयाने सगळ्यांची मनं जिंकली. मात्र सध्या ओंकार वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. ओंकारने 'अफरातफरी' नावाचा सिनेमा केला होता. जो आता प्रदर्शित होणार आहे. मात्र आता तो या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी येत नाहीये असा आरोप त्याच्यावर केला जातोय. या आरोपांवर आता ओंकारनेही मौन सोडलंय. .काय होते आरोप?'अफरातफरी' सिनेमाच्या प्रमोशनदरम्यान दिग्दर्शक मिलिंद कवडे यांनी ओंकारबद्दल तक्रार करत म्हणाले, ' आम्ही ओंकारला जून महिन्यातच स्पष्ट सांगितलं होतं की ऑक्टोबरमध्ये सिनेमा रिलीज होतोय. तरीही तो माझा, निर्मात्यांचा किंवा ईपी कोणाचाही फोन उचलत नाही. दरवेळी फोन केल्यानंतर ‘दादा मी तुला कॉलबॅक करतो’ असा एकच मेसेज येतो. गेल्या चार महिन्यांपासून हेच सुरू आहे. सराईत खोटारडा आणि अनप्रोफेशनल आहे. संजय नार्वेकर, डॉ. मोहन आगाशे यांच्यासारखे ज्येष्ठ कलाकार वेळ पाळून प्रमोशनला हजेरी लावतात, नवीन कलाकरांनी यांच्याकडून शिकायला हवं. '.काय म्हणाला ओंकार?ओंकारने याबद्दल महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनशी बोलताना म्हंटल, 'मी यापुढे सिनेमाच्या प्रमोशनल इव्हेंटमध्ये सहभागी होणार, मी त्यांच्या टीमसोबत, ईपींसोबत संपर्कात आहे. दिग्दर्शक असं का म्हणाले हे मला माहिती नाही, पण यावर नक्कीच उत्तर देईन.' आता तरी हे प्रकरण शांत होणार का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. असाच प्रकार अंकित मोहन याच्यासोबतही घडत आहे. .जिम बंद केलं, आठवड्यात साहित्य विकायचं होतं, दगडूशेठ मदतीला धावला... 'कृष्णाईच्या लेकी' अभिनेत्याने सांगितला अनुभव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.