काय? सेलेब्रिटींसोबत दिसणारा ऑरी करतो लाखोंच्या घरात कमाई? एका रीलसाठी घेतले ७६ लाख; म्हणतो- गेल्याच महिन्यात...

ना कुठला अभिनय, ना कोणता चित्रपट असं असूनही केवळ सोशल मीडियाच्या जीवावर मोठे झालेले हे इन्फ्लुएन्सर्स दिवसाला हजारो- लाखोंची कमाई करतात. असाच एक सेलिब्रिटींचा आवडता इन्फ्लुएन्सर म्हणजे ऑरी. पार्टी असो किंवा कोणता इव्हेंट ऑरी कायमच सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेत असतो. तो सारा अली खानचा बालपणीचा मित्र आहे. त्याच्या वागण्यामुळे आणि कपड्यांमुळे कायमच तो सोशल मीडियावर ट्रोल होताना दिसतो. मात्र त्याची चाहत्यांमध्ये चांगलीच क्रेज आहे. सोशल मीडियावरून होणाऱ्या कमाईवरच त्याचं घर चालतं. आता अशी कितीशी कमाई होत असेल असा विचार करणाऱ्यांनी डोक्याला हात मारून घ्यायची वेळ आलीये कारण त्याने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्याच्या कमाईचा एकदा सांगितलाय. .ऑरी हा अनेकांचा आवडता आहे. अनेक कलाकार त्याच्यासोबत दिसतात. त्याचे कलाकारांसोबतचे फोटोही व्हायरल होत असतात. मात्र तो नेमकं काय करतो असा प्रश्न अनेकांना पडतो. आता एका मुलाखतीत त्याने तो काय काम करतो आणि त्यासाठी किती पैसे घेतो याबद्दल सांगितलंय. ऑरीने नुकतीच लर्न बाय केके क्रिएट या पॉडकास्टमध्ये हजेरी लावली होती. यात बोलताना कुठून आणि किती कमाई करतोस? असं विचारल्यावर ऑरी म्हणाला, 'गेल्या महिन्यात मी एका रीलमधून ७६ लाख रुपये कमवले. इव्हेंट्समधून मी जास्त पैसे कमावतो. पेड फ्रेंडशिपमध्ये मला खूप फायदा होता. मला लंच, डिनरसाठी तुम्ही बोलवू शकता. त्यासाठी मी १५-२० लाख रुपये घेतो. बर्थडे पार्टीत, लग्नात मी जातो. तुमचा बालपणीचा मित्र असल्याचं स्पीच मी देऊ शकतो. मी तुमच्यासोबत हँगआऊटही करू शकतो.'.तो पुढे म्हणाला, 'भारतात फक्त दोन लोकांच्या पोझ फेमस आहेत. एक म्हणजे शाहरुख खान आणि त्याच्यानंतर मी. पण, या स्टेटसपर्यंत पोहोचलोय याचा मला आनंद आहे'. तुझ्या पैशाचं मॅनेजमेंट कोण करतं? असं विचारल्यावर ऑरीने सांगितलं की, 'माझे आईबाबा ते सगळं बघतात. आणि तेच कायम सांभाळतील.' त्याच्या कमाईचा आकडा ऐकून अनेकांना धक्का बसलाय. .का मोडला 'आई कुठे काय करते' फेम अभिनेत्रीचा संसार? म्हणाली, 'एखाद्याला निघून जायचं असतं तेव्हा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.