पांडुरंगाची सेवा की कीर्तनाचा बाजार? कसा आहे 'पाच फुटाचा बच्चन' सिनेमा?

आपल्या महाराष्ट्राला खूप मोठा सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. या सांस्कृतिक वारशामध्ये भक्तिपरंपरेला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. भजन आणि कीर्तन याच परंपरेचा एक भाग आहे. भक्तिरसामध्ये कीर्तनाला मानाचे स्थान आहे. अनेक संतांनी आपल्या कीर्तनातून समाजप्रबोधन केले आहे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जडणघडणीत कीर्तन आणि कीर्तनकारांचे योगदान महत्त्वाचे राहिले आहे. संतपरंपरेचा वारसा पुढे नेणाऱ्या कीर्तनाने अध्यात्माबरोबरच समाजप्रबोधनाचेही काम केले. मात्र काळाच्या ओघात कीर्तनाचे स्वरूप कसे बदलत गेले... कीर्तनामध्ये स्पर्धा कशी वाढत गेली... त्याला व्यावसायिक स्वरूप कसे प्राप्त झाले...याच विषयावर परखडपणे भाष्य करणारा चित्रपट म्हणजे ‘पाच फुटाचा बच्चन’ हा चित्रपट..लेखक व दिग्दर्शक कौस्तुभ देशपांडे याने या चित्रपटातून एका वेगळ्या विषयाला हात घातला आहे.चित्रपटाची कथा राजलक्ष्मी जाधव (श्रुती मधुदीप) या तरुणी भोवती फिरणारी आहे. ती एक तरुण कीर्तनकार असते. आजूबाजूच्या गावांमध्ये तिचे मोठे नाव झालेले असते. वेगवेगळ्या गावांत जाऊन कीर्तन करणाऱ्या राजलक्ष्मीला तिची मोठी बहीण विजया (गौरी नलावडे) द्वारे पाच फुटाचा बच्चन हे नाव दिलेले असते. विजया हिचे मात्र स्वप्न शिक्षिका होण्याचे असते. दोघींची स्वप्ने, विचार आणि स्वभाव यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. .त्याच दरम्यान विजयाला संतोष (ओमप्रकाश शिंदे) नावाचा तरुण आवडू लागतो. तिला त्याच्याशी लग्न करायचे असते. मात्र या नात्याला राजलक्ष्मीचा विरोध असतो. त्यामुळे या दोन बहिणींच्या नात्यातील गुंतागुत वाढत जाते. त्यातच राजलक्ष्मीने कीर्तनाला व्यावसायिक स्वरूप दिलेले असते. त्यामुळे एकीकडे तिचा कीर्तन क्षेत्रातील वर्चस्व टिकवण्याचा प्रयत्न सुरू असतो, तर दुसरीकडे तिच्या या व्यावसायिक दृष्टिकोनाला रंगा महाराज (किशोर कदम) या कीर्तनकाराचा विरोध असतो..दोघांमधील स्पर्धा आणि चढाओढीतून कथानक पुढे सरकत जाते. मग राजलक्ष्मीला अध्यात्माचा खरा अर्थ उमगतो का? विजयाचे लग्न होते का? आणि रंगा महाराजांच्या स्पर्धेत राजलक्ष्मी टिकून राहणार का? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी ‘पाच फुटाचा बच्चन’ हा चित्रपट पाहणे योग्य ठरेल. लेखक व दिग्दर्शक कौस्तुभ देशपांडेने आपल्या पारंपरिक कीर्तनाचा गोडवा जपताना त्याचे बदललेले स्वरूप छान पद्धतीने पडद्यावर मांडलेले आहे. ही एक प्रायोगिक नाटकाची एकपात्री एकांकिका होती. तिला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला म्हणून आता ती कथा मोठ्या कॅनव्हासवर त्याने मांडली आहे आणि ती मांडताना त्याने चांगला प्रयत्न केला आहे. आपला सांस्कृतिक वारसा जपताना त्यातील चढाओढ, धूसपुस वगैरे बाबी उत्तम प्रकारे रेखाटल्या आहेत..अभिनयाच्या आघाडीवर श्रुती मधुदीपने उल्लेखनीय भूमिका बजावली आहे. तिचा हा पहिलाच चित्रपट असूनही राजलक्ष्मीच्या भूमिकेचे बेअरिंग तिने उत्तमरीत्या पकडले आहे. तिचे ठसकेबाज संवाद आणि रुबाबदार व्यक्तिमत्त्व लक्षवेधी ठरले आहे. गौरी नलावडे हिचेही विशेष कौतुक करायला हवे. विजयाच्या भूमिकेतील तिचा भाबडेपणा, छोट्या बहिणीवरील प्रेम आणि तिच्याबद्दलची काळजी तिने उत्तमरीत्या पडद्यावर मांडली आहे. किशोर कदम नेहमीच आपल्या वेगवेगळ्या भूमिकांनी भाव खाऊन जातात. या चित्रपटात त्यांची भूमिका मध्यवर्ती नसली, तरी त्यांनी रंगा महाराजांच्या व्यक्तिरेखेतील विविध छटा प्रभावीपणे उभ्या केल्या आहेत. मात्र शशांक शेंडे यांच्या वाट्याला काही मोजकेच सीन्स आले आहेत. तरीही त्यांनी ते प्रभावीपणे साकारले आहेत..पुष्कराज चिरपुटकरने विनोदी भूमिकांच्या चौकटीबाहेर पडत ‘ना.मा.कु.’ ही सहाय्यक भूमिका छान रंगवली आहे. ओमप्रकाश शिंदे, चिन्मयी सुमित, आशय कुलकर्णी, क्षितीश दाते आणि विनोद वणवे यांच्या वाट्यालाही कमी प्रसंग आले आहेत; मात्र त्यांनी मिळालेल्या संधीचे सोने केले आहे. चित्रपटाच्या संगीताची बाजूही तितकीच लक्षवेधी आहे. प्रदीप आवटे यांच्या शब्दरचनेला निरंजन पेडगावकर यांनी सुरेल संगीतसाज चढवला आहे. कीर्तनाचा पारंपरिक बाज जपत चित्रपटातील वेगवेगळ्या भावछटा त्यांनी संगीताच्या माध्यमातून खुलवल्या आहेत. राजलक्ष्मी आणि विजया या बहिणीच्या नात्यातील गोडवा उलगडणारे ‘ताडमाड झालं’ हे गाणे त्यांच्या बालपणीच्या प्रेमाची सुंदर आठवण करून ठरले आहे..तर ‘देवा पांडुरंगा’ हे गाणे अक्षरशः अंगावर शहारे आणणारे ठरले आहे. चित्रपटाच्या शेवटी श्रुती मधुदीपच्या आवाजातील ‘मळकट’ या गाण्याने कथानकाचा गाभा उलगडला आहे. प्रदीप आवटे यांनी या गीतामधून चित्रपटाचा आशय नेमकेपणाने पकडला आहे, गाण्यांइतकेच चित्रपटाचे पार्श्वसंगीतही प्रभावी असून, प्रत्येक प्रसंगातील भावनिक छटा अधिक गडद केले आहे. छायाचित्रणाच्या बाबतीतही ‘पाच फुटाचा बच्चन’ वेगळा ठरला. अभिषेक शेटे यांनी आपल्या कॅमेऱ्यातून कोल्हापूर आणि आसपासचा परिसर सुंदररीत्या टिपला आहे. गावातील साधं वातावरण, नदीकाठची मंदिरे, आणि सामान्य माणसांची साधी राहणीमान यांमुळे कथेला वास्तववादी स्पर्श मिळाला आहे. मात्र, मध्यंतरानंतर कथानकाचा वेग काहीसा मंदावतो आणि काही प्रसंगांमध्ये पकड सैल झाल्याचे जाणवते. तरीही, कीर्तन, अध्यात्म आणि व्यावसायिकतेच्या संघर्षावर भाष्य करणारा हा चित्रपट आहे..गौतमी पाटील बनली चक्क बस ड्रायव्हर! ‘काठी नं घोंगडं’ गाण्याची धूम, दोन दिवसांत लाखो व्ह्यूज; तुम्ही पाहिलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.