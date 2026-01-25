Premier

PADMA AWARDS: पद्म पुरस्कारांची मोठी घोषणा! तमाशा कलाकार रघुवीर खेडकरांचा होणार पद्म पुरस्काराने सन्मान

PADMA AWARDS 2026 ANNOUNCED:केंद्र सरकारने प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला पद्म पुरस्कार २०२६ची घोषणा केली असून, महाराष्ट्रासाठी ही अभिमानाची बाब ठरली आहे. लोकनाट्य व तमाशा क्षेत्रातील ज्येष्ठ कलाकार रघुवीर खेडकर यांना पद्म पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
PADMA AWARDS

PADMA AWARDS

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Padma Awards 2026: 25 जानेवारील पद्म पुरस्काराची मोठी घोषणा करण्यात आली. प्राजसत्ताक दिनाच्या पुर्वसंधेला म्हणजेच एक दिवस आधी केंद्र सरकारने पद्म पुरस्कार 2026 ची घोषणा केली आहे. सुमारे 45 जणांना पद्म पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. आपापल्या कार्यक्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
award
trend
Entertainment news
Padma awards
Celebrity

Related Stories

No stories found.