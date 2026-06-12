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घरच्यांचा विरोध झुगारून केलं प्रेमविवाह! पद्मिनी कोल्हापूरेचा भन्नाट लव्हस्टोरी

PADMINI KOLHAPURE COMPLETE BIOGRAPHY AND FILM CAREER DETAILS:पद्मिनी कोल्हापूरे यांनी बालकलाकार म्हणून सुरू केलेला प्रवास बॉलिवूडमध्ये मोठ्या यशापर्यंत पोहोचला. ‘इन्साफ का तराजू’, ‘प्रेमरोग’, ‘विधाता’ यांसारख्या सिनेमांमधून त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान मिळवलं.
PADMINI KOLHAPURE

PADMINI KOLHAPURE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

BOLLYWOOD CHILD ARTIST SUCCESS STORY PADMINI KOLHAPURE JOURNEY: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापूर यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. मराठीसह त्यांनी हिंदी सिनेसृष्टीतही आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. 'इश्क इश्क इश्क' या सिनेमातून वयाच्या केवळ १० व्या वर्षी त्यांनी बाल कलाकार म्हणून सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं. त्यानंतर त्यांना १९८० मध्ये 'इन्साफ का तराजू' या सिनेमासाठी फिल्मफेअरचा सर्वोत्तम सहाय्यक अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला.

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