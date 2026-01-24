लग्नाच्या तयारीवेळी पलाश दुसऱ्या तरुणीसोबत बेडवर सापडला, स्मृतीच्या टीममेट्सनी तिथंच धुलाई केली; अभिनेत्याचा खळबळजनक खुलासा

भारतीय महिला क्रिकेटपटू स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांचं लग्न मोडल्याच्या कारणाबाबत आता धक्कादायक खुलासा झाला आहे. अभिनेता आणि निर्माता विद्यान माने यांनी पलाशवर फसवणुकीचे आरोप करताना अनेक खळबळजनक आरोप केले आहेत. पलाश बेडवर दुसऱ्या तरुणीसोबत रंगेहाथ सापडला होता. यानंतर भारतीय महिला क्रिकेट संघातील इतर खेळाडूंनी पलाशची तिथेच धुलाई केली होती असंही विद्यान माने यांनी म्हटलंय. स्मृती मानधना आणि विद्यान मित्र आहेत. विद्यानची पलाशसोबत स्मृतीचे वडील श्रीनिवास यांनीच ओळख करून दिली होती. .विद्यान माने यांनी म्हटलं की, स्मृती आणि पलाशच्या लग्नाच्या तयारीवेळी मी तिथं होतो. लग्नाची तयारी सुरू असताना पलाश एका तरुणीसोबत बेडवर सापडला होता. ते दृश्य भयंकर होतं. यानंतर भारतीय महिला क्रिकेटपटूंनी त्याची धुलाई केली. मला वाटलं की, लग्न करून तो सांगलीत राहील. पण हे सगळं उलटंच घडलं..३२ चेंडूत ७६ धावा, षटकार-चौकारांसह धावांचा पाऊस; तरी इशानच्या फटकेबाजीवर सूर्या का झाला 'नाराज'?.पलाशने आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोपही विद्यान माने यांनी केलाय. या प्रकरणी सांगलीत तक्रारही दाखल करण्यात आलीय. चित्रपट रिलीज करण्याचं बजेट वाढून दीड कोटी झाल्याचं मला सांगण्यात आलं. पुन्हा १० लाख रुपये गुंतवणूक करावे लागतील नाहीतर तुला पैसे मिळणार नाहीत असं सांगत ब्लॅकमेल करायला सुरुवात केल्याचा आरोप विद्यान माने यांनी केला..पलाशवर आरोप करताना विद्यान माने म्हणाले की, लग्न मोडल्यानंतर पलाश मुच्छलच्या कुटुंबियांनी मला ब्लॉक केलंय. चित्रपटातील इतर कलाकारांचं मानधनही त्यांनी दिलं नाहीय. चित्रपटीसृष्टीतील निर्माते, दिग्दर्शकांची फसवणूक केल्याचं आतापर्यंत ऐकलं होतं पण ही तर चोरी आहे..दरम्यान, विद्यान मानेच्या आरोपांना पलाश मुच्छलने सोशल मीडियावरून उत्तर दिलंय. त्यात पलाशने म्हटलं की, माझ्यावर केलेले आरोप बिनबुडाचे आणि चुकीचे आहेत. माझी प्रतिमा मलीन करण्याच्या उद्देशाने हे केले जात आहेत. या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.