सातव्या महिन्यात डिलिव्हरी, माझ्या अंगाला सूज, एका रात्रीत आयुष्य बदललं; मराठी मालिकांची लीड हिरोईन, आता काय करते?

मराठी असो हिंदी असो असे अनेक कलाकार आहेत जे कधीकाळी मुख्य भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहेत. मात्र अचानक ते पडद्यावरून गायब झाले. ही गोष्ट पुरुष कलाकारांपेक्षा स्त्री कलाकारांसोबत जास्त पाहायला मिळते. त्यामागचं एक मुख्य कारण म्हणजे प्रेग्नन्सी. स्त्री कलाकार प्रेग्नन्सीमध्ये ब्रेक घेतात. मात्र त्यानंतर त्यांना म्हणावं तसं कमबॅक करता येत नाही. कुणी कुणी तर हे क्षेत्रचं सोडून देतं. अशीच एक गाजलेली अभिनेत्री जिने प्रेग्नन्सीदरम्यान ब्रेक घेतला. मात्र त्यानंतर ती १२ वर्ष कमबॅक करूच शकली नाही. आता तिने आपला तो अनुभव एका मुलाखतीत सांगितला आहे. .ही अभिनेत्री आहे पल्लवी वाघ. पल्लवीने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना पल्लवी म्हणाली, ' लग्न झाल्यानंतर आपण जेव्हा बेबी प्लॅन करतो. तेव्हा सगळ्याच गोष्टी आपण जशा ठरवतो तशा होत नसतात. पण त्यावेळेला माझा माइंडसेट हा होता की, दोन मालिकांमध्ये बऱ्यापैकी 6 महिन्यांचा गॅप असतो. त्यावेळी झालं तर काहीच प्रॉब्लेम नाही. मी त्यासाठी तयार होतं. पण काम सोडायला लागलं नाही पाहिजे. अशी पाच वर्षे गेली. पण देवाने आपल्यासाठी काहीतरी वेगळं आठरवलेलं असतं. माझं व्यवसायिक नाटक सुरू होतं अभीर गुलाल. त्याचे पाच प्रयोग झाले आणि मला कळलं की मी प्रेग्नंट आहे. तिथं माझं असं झालं की आता निर्मात्यांना दिग्दर्शकांना कसं सांगून. मला त्यावेळेला प्रचंड टेन्शन आलं होतं की आपल्यासाठी आनंदाची असलेली गोष्ट समोरच्यासाठी तितकी आनंदाची नसणार आहे. पण सांगणं गरजेचं आहे. मी सांगितलं आणि 25 प्रयोगांनंतर मी त्या नाटकाचे प्रयोग केले नाही.'.प्रीमॅच्युअर बेबीती म्हणाली, 'तोपर्यंत मी इतकं काय काय करत होते. मी दूरदर्शनला 10 वर्षांपेक्षा जास्त मुंबई आमची मुंबई नावाचा शो होस्ट करत होते. मला पाचवा महिना लागलेला होता आणि मी ते सगळंच थांबवलं. ठाण्यात नाट्यसंमेलन झालं. त्यातही आम्ही दिंडीमध्ये मग तिथे परफॉर्मन्सस सगळं मी करत होते. सगळा हा गर्भसंस्कार मी त्या बाळाला सांगत सांगत या गोष्टी करायचे आणि झालं असं तो सातव्या महिन्यातच आला त्यालाही घाई झाली, प्रीमॅच्युअर बेबी. त्यावेळेला माझ्यासाठी जमीन हलली होती, एका रात्रीत पूर्ण आयुष्यच बदललं. आता याच्यानंतर बाळाच्या पलीकडे आजूबाजूला काहीही नाही. त्या क्षणाला मुळात आधी मी त्याला कसं जगवू इथपासून सुरुवात होती आणि तो सगळा प्रवास सुरू झाला आणि नंतर स्वतःकडे बघितल्यानंतर असं झालं की आता आपण थांबलोच.' .तो 1100 ग्रॅमचा होतापल्लवी पुढे म्हणाली, 'आता मला वाटत नाही की मी पुन्हा एक एक्टर म्हणून काहीतरी काम करू शकेन. कारण शरीरात, विचारात बदल झाले होते. समोर माझं बाळ दिसताना त्याच्या सगळ्या वैद्यकीय समस्या आणि त्याची काळजी घेणं, ते सगळं बघताना त्यावेळी हे कधीपर्यंत, आपण कसं कसं निभावणार आहोत आणि ते निभवायचं असं मला वाटत होतं. सामान्यपणे नवव्या महिन्यात आपण बाळाला जन्म दिला की एक साधारण सहा महिने आपण स्वतःवरती लक्ष द्यायचं असं सामान्यपणे असतं. पण याच्या बाबतीत सगळं नॉर्मल नव्हतं त्याच्या फिडिंगपासून, त्याच्या वेळांपासून, स्वतःला पण मला काही गोष्टींचं डाएट, खाणंपिणं होतं. तो 1100 ग्रॅमचा होता आणि मी खूप सुजले म्हणजे खोदा पहाड आणि निकला चूहा असं ते झालं होतं. मी खूपच वजनदार झाले हते, एक फुटपाथ चढतानासुद्धा मला नंतर त्रास व्हायला लागायचा.'.'त्याच्या भोवती माझं विश्व पण त्याच्या जन्मामुळे मला आयुष्याचं खूप मोठं साध्य मिळालं म्हणजे, आपली सतत कामासाठी ती धडपड असते ना मला हे काम मिळालं पाहिजे, मला ही भूमिका मिळाली पाहिजे, मी इथे फ्लॅश झाले पाहिजे तिथे फ्लॅश झाले पाहिजे माझ्या त्या विचारातच खूप फरक पडला. त्याच्याबरोबर जशजशी मी बोलू लागले, त्याला वाढवू लागले, त्या काही महिन्यातलाच तो प्रवास, मी त्याच्यासाठी कविता करायचे, गाणी म्हणायचे, बडबड गीत म्हणायचे, भजन म्हणायचे, गोष्टी सांगायचे.'.'आई म्हणून मी त्याला खाऊपिऊ घालणार आबे, त्याला भरवणार आहे, मोठं करणार आहे, त्याला पैसे पुरवणार आहे. पण त्याच्या पलीकडे मला काय करायला हवं, दुसरं माझ्यासाठी मी काहीतरी करायला हवं तर त्याचं एक संयुक्त मला स्थान मिळालं ते म्हणजे माझं नाटक आणि नाटकातलं प्रशिक्षण. तोपर्यंत मी प्रशिक्षण देण्यावर, कोणालातरी जाऊन शिकवावं असं मला कधीच वाटलं नव्हतं. मला एवढं येतंय ते कुणालातरी शिकवावं, आपल्याला जे काही चांगलं मिळालं आहे, ते त्या क्षेत्रातून, अभ्यासातून आपण आपल्या मुलांपर्यंत देऊ शकतो. मग मी 2017 मध्ये लहान मुलांसाठी नाट्यशाळा सुरू केली.'.तनुश्री दत्ताच्या आरोपांवर नाना पाटेकरांच्या लेकाचा संयम संपला; नाव न घेता दिलं उत्तर; म्हणाला- मी त्यांना एवढंच सांगेन... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.