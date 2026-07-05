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'माझ्यासोबत फिजिकल रिलेशन ठेव' दिग्दर्शकाने केली शरीरसुखाची मागणी, अभिनेत्री खुलासा करत म्हणाली...

PARINEETA BORTHAKUR CASTING COUCH REVELATION: प्रसिद्ध अभिनेत्रीने करिअरच्या सुरुवातीला आलेल्या धक्कादायक अनुभवाबद्दल खुलासा केला आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार, साऊथ चित्रपटसृष्टीतील एका दिग्दर्शकाने चित्रपटातील भूमिका देण्याच्या बदल्यात शारीरिक संबंधांची मागणी केली होती.
CASTING COUCH

CASTING COUCH

esakal

Apurva Kulkarni
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SOUTH FILM DIRECTOR DEMANDED PHYSICAL RELATIONSHIP: सिनेसृष्टीत अनेक कास्टिंग काऊसच्या घटना समोर येतात. अनेक वेळा अभिनेत्रींना करिअरच्या सुरुवातीला वाईट घटनांना सामोरं जावं लागतं. काही अभिनेत्री त्याबद्दल मोकळेपणाने बोलतात. तर काही अभिनेत्री गप्प राहतात. स्ट्रगल करणाऱ्या अभिनेत्रींना नेहमीच कास्टिंग काऊचला सामोरं जावं लागतं. चांगलं काम देण्यासाठी अभिनेत्रींकडे नको ती मागणी देखील केली जाते.

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