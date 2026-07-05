'माझ्यासोबत फिजिकल रिलेशन ठेव' दिग्दर्शकाने केली शरीरसुखाची मागणी, अभिनेत्री खुलासा करत म्हणाली...

SOUTH FILM DIRECTOR DEMANDED PHYSICAL RELATIONSHIP: सिनेसृष्टीत अनेक कास्टिंग काऊसच्या घटना समोर येतात. अनेक वेळा अभिनेत्रींना करिअरच्या सुरुवातीला वाईट घटनांना सामोरं जावं लागतं. काही अभिनेत्री त्याबद्दल मोकळेपणाने बोलतात. तर काही अभिनेत्री गप्प राहतात. स्ट्रगल करणाऱ्या अभिनेत्रींना नेहमीच कास्टिंग काऊचला सामोरं जावं लागतं. चांगलं काम देण्यासाठी अभिनेत्रींकडे नको ती मागणी देखील केली जाते. .दरम्यान अशातच प्रसिद्ध अभिनेत्री परिणीता बोरठाकुरने तिच्यासोबत घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेबद्दल भाष्य केलय. तिने टीव्ही तसंच सिनेमातून आपल्या अभिनयाची छाप प्रेक्षकांच्या मनात पाडलीय. दरम्यान अशातच परिणीताने साऊथ इंडस्ट्रीबद्दलचा एक धक्कादायक खुलासा केलाय. .परिणीता म्हणाली की, कामाच्या बदल्यात तिच्याकडून दिग्दर्शकाने शारिरीक सुखाची मागणी केली होती. तिने नुकतीच टेलीचक्करला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तिने सांगितलं की, 'या इंडस्ट्रीत डार्क वास्तव आहे ज्याचा मी स्वत:सामना केलाय. परंतु एक गोष्ट अशी आहे की, तुमच्या इच्छेविरोधात कोणी तुम्हाला साधा स्पर्शही करणार नाही. परंतु तुमचं व्यक्तिमहत्व हे तुमच्यावर अवलंबून आहे. तुम्ही लोकांना कसं वागवता? किती जवळ येऊ देता यावर तुम्ही कसे आहात हे ठरवलं जातं.'.'करिअरच्या सुरुवातीला साऊथ सिनेमासाठी कॉल आला. माझा फोटो पाहून माझं सिलेक्शन झालं. मी जेव्हा तिथं गेले तेव्हा अनेक मुली आल्या होत्या. त्यानंतर मी फायनल झाले असल्याचं सांगत कॉन्ट्रॅक्ट साइन करायल ये असं सांगितलं.'.पुढे बोलताना ती म्हणाली की, 'जेव्हा माझं सिलेक्शन झालं तेव्हा मी फक्त २१ वर्षांची होते. दिग्दर्शक मला म्हणाले, मला तुझे बॉडी मूव्हमेंट्स पहायला आहे. मला वाटलं माझ्या डान्सबद्दल बोलताय. पंरतु ते माझ्यासोबत फिजिकल रिलेशन ठेवण्याबाबत बोलत होते. त्यांचं बोलणं ऐकून मी घाबरले होते. मी तिथून लगेच उठले आणि त्यांना सिनेमा करायचा नाही असं सांगितलं. त्यानंतर मी माझ्या वडिलांना फोन करून सगळं सांगितलं.'.'मला त्या दिग्दर्शकाचा फोन आला. तो मला म्हणाला, प्लीज हे कोणाला सांगू नको मी फॅमिली मॅन आहे. माझ्या सिनेमात तुझ्यासाठी रोल आहे. परंतु तरीही मी सिनेमाला नकार दिला. कारण काम मिळवण्यासाठी कधीच मी चुकीचं काही केलं नाही.' असं तिने मुलाखतीत सांगितलं. .मराठी अभिनेत्रीचं कोकणात आहे टुमदार घर, शेणाने घर सारवत दाखवली गावाची झलक; Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.