'अमिताभ बच्चन मला मारू इच्छितात' परवीन बाबींना वाटायची बिग बींची भिती, पूजा भट्टने सांगितला जुना किस्सा

PARVEEN BABI FEARED AMITABH BACHCHAN: बॉलिवूडमधील अभिनेत्री पूजा भट्ट हिने नुकतीच विकी लालवानीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये तिने परवीन बाबी यांच्याबद्दल असलेल्या भावनिक आठवणी शेअर केल्या. यावेळी पूजाने परवीन बाबींच्या शेवटच्या दिवसांबद्दल आणि मानसिक अवस्थेबद्दल सुद्धा सांगितलं. यावेळी त्याने अमिताभ आणि परवीन यांचा एक किस्सा सुद्धा शेअर केलाय. .पुजा भट्ट म्हणाली की, 'परवीन बाबींचं आयुष्य खूप दु:खद होतं. त्याच्या शेवटच्या काळात त्या मानसिक दृष्ट्या स्थिर नव्हत्या. मला त्यांना नेमकं काय झालं होतं हे माहिती नाही. परंतु मला आठवतय. त्या स्टारडस्टच्या ऑफिसमध्ये बसून झेरॉक्स मशीन वापरायच्या. तसंच अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल त्या मुलाखत द्यायच्या. त्यांना वाटायचं की, अमिताभबच्चन त्यांना मारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्या फक्त अंडी खायच्या त्यांना वाटायचं त्यांच्या अन्नामध्ये कुणीतरी विष मिसळलं असेल.'.परवीन बाबी आणि अमिताभ बच्चन यांनी अनेक सिनेमात एकत्र काम केलय. मात्र १९८० च्या दशकात परवीन बाबी यांनी अमिताभ बच्चन यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. यावेळी त्यांनी अपहरण आणि कानात मायक्रोचिप बसवण्याचा आरोप बिग बींवर केला होता. त्यानंतर परवीन बाबी या मानसिक आजाराने त्रस्त असल्याचं समोर आलं होतं. त्यावेळी अमिताभ बच्चन यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे सापडले नाही. परंतु परवीन आणि अमिताभ यांच्या अफेअरच्या बऱ्याच चर्चा रंगत होत्या.