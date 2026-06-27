Premier

'लाल लाल कलरची बांगडी...'वर पाठराखीणच्या अभिनेत्रींचा भन्नाट डान्स; संजू राठोड म्हणाला, 'खूप भारी' Viral Video

SANJU RATHOD REACTS TO PATHRAKHIN CAST'S VIRAL DANCE VIDEO: संजू राठोड यांच्या सुपरहिट 'लाल लाल कलरची बांगडी' या गाण्यावर स्टार प्रवाहवरील 'पाठराखीण' मालिकेतील प्राजक्ता गायकवाड, गौरी इंगवळे, दीप्ती लेले, मिताली जगताप आणि शकुंतला नारे यांनी जबरदस्त डान्स सादर केला आहे.
VIRAL DANCE VIDEO

VIRAL DANCE VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

LAL LAL COLORCHI BANGDI VIRAL DANCE BY PATHRAKHIN ACTRESSES: संजू राठोडचं 'लाल लाल कलरची बांगडी' या गाण्यानं सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातलाय. अनेक रिलस्टार या गाण्यावर ठेका धरताना पहायला मिळताय. संजू राठोडने आजपर्यंत केलेली सगळी गाणी सुपरहट ठरली आहे. नेटकऱ्यांपासून ते सेलिब्रिटीपर्यंत सगळ्यांनाच संजूच्या गाण्याचं वेड लागतं. दरम्यान अशातच पाठराखीण या लोकप्रिय मालिकेतील महिला कलाकरांनी संजूच्या गाण्यावर ठेका धरलाय.

Loading content, please wait...
viral
Entertainment news
star pravah
prajakta gaikwad
viral video
star pravah serial