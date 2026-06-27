'लाल लाल कलरची बांगडी...'वर पाठराखीणच्या अभिनेत्रींचा भन्नाट डान्स; संजू राठोड म्हणाला, 'खूप भारी' Viral Video

LAL LAL COLORCHI BANGDI VIRAL DANCE BY PATHRAKHIN ACTRESSES: संजू राठोडचं 'लाल लाल कलरची बांगडी' या गाण्यानं सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातलाय. अनेक रिलस्टार या गाण्यावर ठेका धरताना पहायला मिळताय. संजू राठोडने आजपर्यंत केलेली सगळी गाणी सुपरहट ठरली आहे. नेटकऱ्यांपासून ते सेलिब्रिटीपर्यंत सगळ्यांनाच संजूच्या गाण्याचं वेड लागतं. दरम्यान अशातच पाठराखीण या लोकप्रिय मालिकेतील महिला कलाकरांनी संजूच्या गाण्यावर ठेका धरलाय. .अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड आणि गौरी इंगवळे यांची स्टार प्रवाहवर पाठराखीण ही मालिका काही दिवसांपूर्वी प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. या मालिकेतील प्राजक्ता, गौरीसह दीप्ती लेले, मिताली जगताप आणि शकुंतला नारे यांनी 'लाल लाल कलरची बांगडी' या गाण्यावर ठेका धरलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडोओ व्हायरल होतोय. .व्हिडिओमध्ये अभिनेत्रींनी धमाकेदार डान्स केलाय. मूळ गाण्याप्रमाणेच सगळ्याच अभिनेत्रीचे एक्स्प्रेशन्स एकदम हुबेहुब आहेत. या व्हिडिओवर संजू राठोडने 'खूप भारी' अशी कमेंट केली आहे. याशिवायी चाहते देखील कमेंट्स करत डान्सचं कौतूक करताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर हे गाणं मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतय..'लाल लाल कलरची बांगडी...' संजू राठोडच्या गाण्यावर जान्हवी किल्लेकरचा डान्स, संजू राठोड कमेंट करत म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.