सासर असावं तर असं! सुनेची मालिका पाहण्यासाठी लावली थेट मोठी स्क्रीन, प्राजक्ता गायकवाड पोस्ट करत म्हणाली...

PATHRAKHIN ACTRESS PRAJAKTA GAIKWAD RECEIVES SWEET FAMILY SURPRISE: स्टार प्रवाह वाहिनीवर अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. यात अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड ही सुद्धा 'पाठराखीन' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. लग्नानंतर तिची ही पहिलीच मालिका आहे. दरम्यान अशातच या मालिकेच्या पहिल्या एपिसोडपासूनच प्रेक्षकांच्या मनात उत्सुकता निर्माण झालीय. प्रोमोची सुद्धा सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगली. .दरम्यान या पाठराखीनचा पहिला भाग प्रदर्शित झाल्यानंतर प्राजक्ताचं तिच्या सासरच्या मंडळीकडून खास कौतूक करण्यात आलं. प्राजक्ता गायकवाडने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओत तिच्या सासरच्यांना आपल्या सुनबाईचं किती कौतूक आहे हे पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर प्राजक्ताने शेअर केलेला व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .व्हिडिओमध्ये प्राजक्ताच्या सासरच्या मंडळीनी घराच्या अंगणात एक मोठी स्क्रीन लावली होती. तसंच त्यावर मालिकेचा पहिला एपिसोड लावला होता. घराच्या अंगणात सगळं कुटुंब एकत्र बसून सुनेची मालिका पाहत होतं. तसंच तिच्या एन्ट्रीच्या वेळी टाळ्या वाजवून आनंदही व्यक्त केला..प्राजक्ताने व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'सूनेचे कष्ट आणि सासरच्यांना कौतूक' दरम्यान नेटकऱ्यांनी सुद्धा तिच्या व्हिडिओला पसंती दाखवली आहे. अनेक चाहत्यांनी तिच्या सासरच्या मंडळींचं सुद्धा कौतूक केलय. .'तु माझ्या आयुष्यातली सगळ्यात...' 'ही' अभिनेत्री आहे तेजश्रीची बेस्ट फ्रेंड, सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.