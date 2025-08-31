Priya Marathe Passes Away: प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रिया मराठे यांचे निधन, कॅन्सरशी झुंज ठरली अपयशी; चित्रपटसृष्टीवर शोककळा

Premier

प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रिया मराठे यांचे कर्करोगाशी झुंज देत निधन झाले. वयाच्या 38 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाने चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. संध्याकाळी चार वाजता त्यांचे अंतिम संस्कार करण्यात येणार आहेत.

Priya Marathe Passes Away: पवित्र रिश्ता या प्रसिद्ध टिव्ही मालिकेत उत्तम कामगिरी करणाऱ्या प्रिया मराठे यांचे निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सकाळी चार वाजता मीरा रोड येथे कर्करोगाने निधन झाल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यांचे वय 38 वर्ष होते. संध्याकाळी चार वाजता अंतिम संस्कार होणार आहे अशी माहिती मिळाली आहे.

