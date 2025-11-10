'पावनखिंड'नंतर कौतुक करायला मराठी इंडस्ट्रीमधून फक्त एकाचा फोन आला... अजय पुरकरांनी सांगितलं नाव

लोकप्रिय मराठी अभिनेते अजय पुरकर यांनी मराठीसोबतच हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटातही दमदार भूमिका बजावल्यात. छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील शिवराज अष्टक या आठ चित्रपटांमध्ये महत्वाची भूमिका साकारणारे अजय पुरकर नुकतेच 'अभंग तुकाराम' या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेत. त्यांची 'पावनखिंड' या चित्रपटातील बाजीप्रभू देशपांडे यांची भूमिका प्रचंड गाजली होती. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर कमाल केली होती. मात्र या चित्रपटातील त्यांची भूमिका पाहुनमराठी सिनेसृष्टीतील कुणीही त्यांना कौतुक करण्यासाठी फोन केला नव्हता. .'सुभेदार' फेम अजय पुरकर यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, 'रमेश भाटकर मला सिरीयलच्या शूटिंग नंतर येऊन सांगायचे की अरे छान झाला तुझ्यासोबतचा कालचा सीन. भावाभावांचे सीन्स आमचे जे व्हायचे ना... मला असं वाटतं की आपणही ओपन राहावं तर आपल्याला काहीतरी घेता येतं. आपणच जर बॅरिअर्स घालून घेतले ना तर आपण काही शिकू नाही शकत लोकांकडून. मी त्यांच्याकडून शिकायचो. त्या पिढीच्या कलाकारांकडे काहीतरी होतं. त्यांच्याकडे दुसऱ्याचं कौतुक करायचा पण गुण होता. जी आता नाहीये. मी चांगलं वाटलं तर मी चांगलं बोलतो. जे वाईट वाटतं त्याबद्दल वाईट नको बोलायला म्हणून मग गप्प राहतो.'.'पावनखिंड'ला एकाच व्यक्तीने केलेला फोन अजय पुरकर पुढे म्हणाले, ''पावनखिंड'ला कुणीही फोन नव्हता केला मला रोल आवडला म्हणून. इंडस्ट्रीतलं सांगतोय हा. एकाच माणसाने फोन केला. मकरंद अनासपुरे. ते म्हणाले, 'तुझी फिल्म पाहिली. फार अप्रतिम, जीव ओतून काम केलंयस.' बाकी कुणी नाही फोन केला. माझं म्हणणं असं आहे की जोपर्यंत हे घडत नाही तो पर्यंत मराठी इंडस्ट्री कशी काय पुढे जाणार ना? ती तडफड पाहिजे. काहीतरी करा आणि चांगलं म्हणा असं नाही होऊ शकत. त्या लेव्हलला जाऊन तुम्ही काम केलं पाहिजे. तेवढं घुसलं पाहिजे. नाहीतर नाही होत ते. छाप नाही पाडता येत. तुमचं अस्तित्व तुम्हाला दाखवायचं असेल तर तुम्हाला काहीतरी झडझडून करायला पाहिजे.'.अजय सध्या 'अभंग तुकाराम' या चित्रपटात दिसत आहेत. त्यांचा 'सुभेदार' हा चित्रपटदेखील चांगलाच गाजला होता. .'या' दिवशी बोहोल्यावर चढणार सुरज चव्हाण; कुठे आहे लग्न? उरलेत काहीच दिवस; समोर आली अपडेट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.