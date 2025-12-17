Premier

1 Min 16 Sec Viral Video: प्रसिद्ध युट्यूबरचा 1.20 मिनिटाचा MMS लीक? व्हायरल व्हिडिओची पोलखल: सत्य समोर

1 Min 16 Sec MMS Leak: सध्या सोशल मीडियावर एका प्रसिद्ध महिला युट्यूबरचा 1 मिनिट 16 सेकंदांचा MMS व्हिडिओ लीक झाल्याचा दावा व्हायरल होत आहे. मात्र फॅक्ट-चेकमध्ये हा दावा खोटा असल्याचं स्पष्ट झालं असून, व्हिडिओ AI किंवा डीपफेक असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Payal Gaming MMS Controversy

1 Minute 16 Seconds MMS Leak

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

1 Minute 16 Seconds Video leak: सध्या सोशल मीडियावर कोणत्याही गोष्टी काही मिनिटांत व्हायरल होत असतात. तसंच गेल्या काही दिवसापासून सोशल मीडियावर अनेक MMS व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही दिवसापूर्वी 19 minute viral video प्रचंड व्हायरल झाला. परंतु नंतर तो AI चा असल्याचं बोललं गेलं. सध्या सोशल मीडियावर प्रसिद्ध व्यक्तींची नावं जोडून अनेक व्हिडिओ लीक होतना पहायला मिळताय. अशातच आता एका प्रसिद्ध युट्यूबचा व्हिडिओ होतोय.

viral
trend
Video
data leak
Deepfake pornography
YouTube video
viral video

