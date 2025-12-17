1 Min 16 Sec Viral Video: प्रसिद्ध युट्यूबरचा 1.20 मिनिटाचा MMS लीक? व्हायरल व्हिडिओची पोलखल: सत्य समोर

1 Minute 16 Seconds Video leak: सध्या सोशल मीडियावर कोणत्याही गोष्टी काही मिनिटांत व्हायरल होत असतात. तसंच गेल्या काही दिवसापासून सोशल मीडियावर अनेक MMS व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही दिवसापूर्वी 19 minute viral video प्रचंड व्हायरल झाला. परंतु नंतर तो AI चा असल्याचं बोललं गेलं. सध्या सोशल मीडियावर प्रसिद्ध व्यक्तींची नावं जोडून अनेक व्हिडिओ लीक होतना पहायला मिळताय. अशातच आता एका प्रसिद्ध युट्यूबचा व्हिडिओ होतोय..प्रसिद्ध महिला गेमर तसंच कंटेट क्रिएटर असलेल्या महिला युट्यूबचा १ मिनिट 16 सेंकदांचा एक MMS व्हिडिओ लीक झालाय. काही फ्लॅटफॉर्मवर या व्हिडिओच्या क्लिप्स आणि स्क्रीनशॉट्स शेअर केले जाताय. तसंच अनेक लोकांकडून 1 minute 16 secounds viral video मोठ्या प्रमाणात सर्च देखील केला जात आहे. .सोशल मीडियावर व्हायरल सर्च19 minute viral video नंतर आता सोशल मीडियावर Gaming viral video, viral video, leaked video, असे सर्च ट्रेंड्स पहायला मिळत आहे. तसच ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवरही अनेक फेक अकाऊंट तयार करण्यात आले आहे. तसंच अनेकांनी पुर्ण व्हिडिओ असल्याचा दावा देखील केली आहे. .दावा खरा आहे की खोटा?या महिला युट्यूबरचा व्हायरल व्हिडिओ लीक झाल्यानंतर आता असा दावा करण्यात आला की, हा व्हिडिओ पूर्णपणे खोटा आहे. तसंच कोणत्याही फॅक्ट चेक फ्लॅटफॉर्मने हा व्हिडिओ खरा असल्याचं म्हटलं नाही. तसंच सोशल मीडियावर जवळपास ९० टक्के युजर्संनी हा व्हिडिओ त्या युट्यूबरचा नसल्याचं म्हटलंय. .अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलंय की, हा व्हिडिओमधील महिला कथित युट्यूबरसारखी दिसत असली तरी ती व्यक्ती दुसरी आहे. तसंच अनेकांना हा व्हिडिओ AI निर्मित असल्याचं म्हटलंय. तसंच अनेकांनी हा व्हिडिओ व्हायरल न करण्याची विनंती केली आहे. सध्या या युट्यूबरचा MMS सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .बापरे...! प्रसिद्ध अभिनेत्याला भीषण मारहाण, सोसायटीतील व्यक्तीने मारलं, डोक्याला गंभीर दुखापत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.