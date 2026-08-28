‘फुलों का तारों का’ गाण्याची भन्नाट गोष्ट! लता मंगेशकरांनी काढला चक्क 10 वर्षांच्या मुलाचा आवाज

LATA MANGESHKAR 10 YEAR OLD BOY VOICE SONG: रक्षाबंधन म्हटलं की, मनात गुणगुणत राहत हिंदी सिनेमातील सदाबहार गाणी. त्यात 'फुलों का तारों का' हे गाणं तर आवर्जून ऐकलं जातं. परंतु या गाण्याची रंजक गोष्ट फार कमी लोकांना माहिती आहे. कारण ‘फुलों का तारों का’ हे गाणं खरतर रक्षाबंधनासाठी तयार करण्यात आलंच नाही. तसंच या गाण्यात लता मंगेशकर यांनी चक्क १० वर्षांच्या मुलाच्या आवाजात गाणं म्हटलं होतं. .हे गाणं हरे राम हरे कृष्णा सिनेमातील आहे. या सिनेमाचं दिग्दर्शन देव आनंद यांनी केलं होतं. सिनेमात मुमताज, जीनत अमान आणि प्रेम चोप्रा मुख्य भूमिकेत होते. हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरला. परंतु या सिनेमातील गाणी सुपर-डुपर हिट ठरली. .या सिनेमातील संगीताची जबाबदारी आर.डी बर्मन यांनी सांभाळी होती. महत्त्वाचं म्हणजे 'फुलों का तारों का' या गाण्याचे महिला आणि पुरुष असं दोन वेगवेगळे व्हर्जन तयार करण्यात आले. पुरुष व्हर्जन किशोर कुमार यांनी गायलं तर महिला व्हर्जन लता मंगेशकर यांनी गायलं होतं. सिनेमातील भावनिक प्रसंगांमध्ये भावनिक गाण्याचा वापर करण्यात आला होता. .खास गोष्ट म्हणजे या गाण्यात लता मंगेशकर यांनी १० वर्षांच्या मुलाच्या आवाजात हे गाणं म्हटलं. लता ताईंनी त्यांचा आवाज अशा पद्धतीनं बदलला की, तो अगदी लहान मुलांच्या आवाजासारखा वाटू लागला. आर. डी. बर्मन यांच्या बायोग्राफीमध्येही या प्रयोगाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. लता मंगेशकरांनी छोट्या मुलासारखा आवाज काढण्यासाठी केलेलं मॉड्युलेशन विशेष असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. .अमिताभ बच्चन यांनी वयाच्या 83 व्या वर्षी भात खाणं सोडलं; खरंच वयानुसार Rice बंद करणं फायदेशीर आहे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.