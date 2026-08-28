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‘फुलों का तारों का’ गाण्याची भन्नाट गोष्ट! लता मंगेशकरांनी काढला चक्क 10 वर्षांच्या मुलाचा आवाज

PHOOLON KA TARON KA SONG RAKSHA BANDHAN STORY:Phoolon Ka Taron Ka गाणं राखीसाठी तयार करण्यात आलं नव्हतं. जाणून घ्या लता मंगेशकरांनी १० वर्षांच्या मुलाच्या आवाजात हे गाणं कसं गायलं आणि त्यामागची रंजक गोष्ट.
PHOOLON KA TARON KA SONG

PHOOLON KA TARON KA SONG

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

LATA MANGESHKAR 10 YEAR OLD BOY VOICE SONG: रक्षाबंधन म्हटलं की, मनात गुणगुणत राहत हिंदी सिनेमातील सदाबहार गाणी. त्यात 'फुलों का तारों का' हे गाणं तर आवर्जून ऐकलं जातं. परंतु या गाण्याची रंजक गोष्ट फार कमी लोकांना माहिती आहे. कारण ‘फुलों का तारों का’ हे गाणं खरतर रक्षाबंधनासाठी तयार करण्यात आलंच नाही. तसंच या गाण्यात लता मंगेशकर यांनी चक्क १० वर्षांच्या मुलाच्या आवाजात गाणं म्हटलं होतं.

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